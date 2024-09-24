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Глава FAA подчеркивает необходимость для Boeing внедрения существенных изменений для повышения качества и безопасности.

Глава Федерального управления гражданской авиации подчеркивает, что Boeing необходимо осуществить существенные поправки, чтобы улучшить качество и безопасность своей авиатехники.

 and  Max Becker
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Вашингтон, округ Колумбия – 4 ОКТЯБРЯ: Майкл Уитакер, вероятный главаFederal Aviation...
Вашингтон, округ Колумбия – 4 ОКТЯБРЯ: Майкл Уитакер, вероятный главаFederal Aviation Administration (FAA), выступил перед комитетом Сената по торговле, науке и транспорту во время слушаний на Капитолийском холме. Это произошло 4 октября 2023 года. Важно отметить, что FAA работала без утверждённого Сенатом администратора в течение 18 месяцев.

Глава FAA подчеркивает необходимость для Boeing внедрения существенных изменений для повышения качества и безопасности.

В ходе предстоящего слушания в Конгрессе по надзору ФАА за Boeing администратор Майкл Уитэкер планирует сообщить законодателям, что tanto ФАА, как и Boeing, сделали шаги после инцидента 5 января, когда у самолета Boeing 737 MAX, эксплуатируемого Alaska Airlines, взорвался запор. В то же время он признает, что требуются дальнейшие усилия, и что строгий надзор будет продолжен в ближайшее время.

Уитэкер планирует заявить, что Boeing необходимо изменить свою культуру безопасности, чтобы полностью решить системные проблемы контроля качества и производства. Его конечная цель - гарантировать, что Boeing внесет необходимые изменения и сохранит ресурсы для поддержания этих изменений в долгосрочной перспективе.

Boeing предпочел не комментировать подготовленные замечания Уитэкера.

Первоначальное расследование показало, что самолет Alaska Airlines покинул завод Boeing без необходимых четырех болтов для крепления запора. Это привело к многочисленным федеральным расследованиям Boeing и серии слушаний в Конгрессе, которые поставили под сомнение стандарты качества и безопасности компании. Следующее слушание с участием Уитэкера запланировано на среду перед комитетом Сената по тому же вопросу.

Уитэкер планирует подчеркнуть, что Boeing должен предпринять "значительные изменения", чтобы решить свои "системные проблемы производства". Кроме того, его замечания гарантируют расширенную роль ФАА в Boeing и его основном поставщике, Spirit AeroSystems, который Boeing пытается приобрести.

"Мы усилили число инспекторов по безопасности в рамках Boeing и Spirit AeroSystems, и мы сохраним наше усиленное присутствие на месте в обозримом будущем", - заявит он, согласно его замечаниям.

В понедельник вечером Reuters сообщил о новых проблемах в Spirit AeroSystems, где внутреннее расследование обнаружило, что около 4% всех записей с 2010 года либо отсутствуют, либо дублируются для точно измеренных компонентов, таких как скобы, рамы и балки. Представитель компании Джо Буччино сообщил CNN, что Spirit еще не выявил никаких потенциальных рисков безопасности, связанных с пострадавшими частями, и никакие самолеты не потребуют переобучения из-за этого открытия.

"Мы уведомили заинтересованных клиентов и продолжаем внутреннее расследование", - сказал он.

ФАА также претерпевает внутренние изменения, в том числе расширение роли исполнительного комитета ФАА, который управляет его надзором и программами управления безопасностью. Уитэкер сообщит комитету, что он и заместитель администратора ФАА теперь являются членами этого комитета.

Уитэкер предложит, что Boeing необходимо фундаментально изменить свою культуру безопасности, чтобы адекватно решить свои постоянные проблемы контроля качества и производства в своей деятельности. Он хочет гарантировать, что Boeing внесет необходимые изменения и сохранит их в долгосрочной перспективе.

В свете этих событий ФАА усиливает свой надзор, расширяя роль своего исполнительного комитета, в который теперь входят как Уитэкер, так и заместитель администратора.

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