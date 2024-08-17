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Гладбах сталкивается с различными неудачами

 and  James Williams
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Гладбах сталкивается с различными неудачами

Следом за Майнцем, FC St. Pauli и TSG Hoffenheim, следующим клубом Бундеслиги, преодолевшим первые опасения в первом раунде Кубка, стал «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Ранний промах и нереализованный пенальти не стали определяющими факторами.

Эрцгебирге Ауэ — «Боруссия» Мёнхенгладбах: 1-3 (1-1)

Возрождение блеска: Несмотря на сопротивление, «Боруссия» из Бундеслиги уверенно прошла во второй раунд Кубка Германии. В первом матче они обыграли «Эрцгебирге Ауэ» со счетом 3:1 (1:1), преодолев первый барьер в одиннадцатый раз подряд. Начало сезона ознаменовалось голами-мечтами.

Франк Онорат (35.) забил изумительным ударом пяткой, Лука Нетц (52.) завершил удар в угол ворот, а Алассан Плеа (70.) довершил счет, обеспечив преимущество во второй половине матча. «Эрцгебирге Ауэ» дал Бундеслиге стартовый шок, забив быстрый гол в результате контратаки, а Мика Клаусен открыл счет на 8-й минуте. Перед перерывом Юлиан Вайгль не смог реализовать пенальти против капитана «Ауэ» Мартина Мэннеля (45+5).

Новый сезон — новая возможность для «Боруссии». В прошлом сезоне клуб занял 14-е место в лиге, не оправдав ожиданий. Тем не менее, тренер Герардо Сеоане сохранил свою позицию, провел предсезонные товарищеские матчи без поражений и подписал новых игроков: полузащитникKevin Stöger (из Bochum) и форвард Тим Кляйндист (из Heidenheim) дебютировали в команде.

В начале матча «Эрцгебирге» проявил смелость. Дойдя до третьего дивизиона, они уже выиграли два матча, и их уверенность в себе была очевидна с самого начала. Великолепная командная игра завершилась пасом Килиана Якоба, который Мика Клаусен завершил мощным ударом головой. К 30-й минуте «Боруссия» усилила натиск, создав несколько моментов после удара Онората с близкого расстояния.

ШПВ Гројтер Фюрт — ТСВ Шотт Майнц: 0-2 (0-1)

Фавориты «ШПВ Гројтер Фюрт» оправдали ожидания и вышли во второй раунд, обыграв команду пятого дивизиона ТСВ Шотт Майнц со счетом 2:0 (1:0) перед 4235 зрителями на стадионе «Брюхвег». Голы Дениса Србени (8-я минута) и Марлона Мустафы (82-я минута) обеспечили им выход в следующий раунд.

У хозяев было несколько шансов сравнять счет, лучший из которых не использовал Леннарт Тум с пяти метров. «Гројтер Фюрт» попал в перекладину, а Йомайн Консбрук получил травму в результате жесткого единоборства и был заменен.

«Майнц» не сдавался до финального свистка, организовав несколько атак. Однако оборона «Гројтер Фюрт» продемонстрировала отличную тактическую осведомленность, заставив игроков «Майнца» упустить множество моментов. Мустафа окончательно обеспечил вылет хозяев мощным ударом против угасающего сопротивления.

Продолжая впечатляющую форму в Бундеслиге, «Боруссия» Мёнхенгладбах сохранила доминирование в Кубке Германии, одержав захватывающую победу со счетом 3:1 над «Эрцгебирге Ауэ». Несмотря на ранний промах и нереализованный пенальти, футболист Франк Онорат забил изумительный гол пяткой, переломив ход матча.

Игра «Боруссии» Мёнхенгладбаха против «Эрцгебирге Ауэ» помогла команде пройти во второй раунд в одиннадцатый раз подряд, что свидетельствует о ее кубковом опыте.

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