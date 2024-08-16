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Гюнтер Оттингер консультирует торговый портал Shein

Доставки Шэна, особенности из Китая, нарушают розничную торговлю в Интернете и вызывают критику. Ритейлер нанял известного советника.

 and  Lauren Adams
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Бывший комиссар ЕС Гюнтер Оеттлингер (ХДС) будет работать консультантом для азиатского...
Бывший комиссар ЕС Гюнтер Оеттлингер (ХДС) будет работать консультантом для азиатского онлайн-магазина одежды Shein.

- Гюнтер Оттингер консультирует торговый портал Shein

Бывший комиссар ЕС Гюнтер Оеттингер (ХДС) также будет консультировать азиатского онлайн-ритейлера одежды Shein. Об этом сообщил представитель компании, подтвердив соответствующие сообщения СМИ. Он выразил радость по поводу возможности воспользоваться его экспертизой.

Shein - это розничный продавец одежды и спортивной одежды, основанный Крисом Сю в 2008 году. В настоящее время штаб-квартира компании находится в Сингапуре, и она считается одной из крупнейших в мире компаний по производству одежды. С десятками тысяч прямых поставок, в основном из Китая, Shein оказывает давление на устоявшиеся розничные продавцы одежды. Также ходят слухи об IPO компании.

В результате в последние месяцы Shein находится в центре политического внимания. В частности, звучали призывы отменить беспошлинный лимит. В апреле Европейская комиссия также классифицировала Shein как "очень крупную онлайн-платформу", что имеет особенно строгие требования. Правозащитники неоднократно критиковали компанию и ее конкурентов, таких как Temu. Критика была направлена на качество продукции и обманчивую высоту скидок.

Оеттингер: Мандат ограничен кибербезопасностью, защитой данных и геополитикой

"У меня есть мандат в качестве независимого консультанта - ограниченный кибербезопасностью, защитой данных и геополитикой", - сказал Оеттингер газете "Вельт". С Shein также идет речь о текущих разработках в торговой политике в отношении целей ЕС и грядущих тарифах или санкциях. Однако мандат займет лишь небольшую часть его рабочего времени. "Shein - это глобальный лидер рынка. Я сам не делал покупок там - но знаю множество молодых людей, которые используют его как своего предпочтительного онлайн-ритейлера".

Оеттингер был министром-президентом Баден-Вюртемберга с 2005 по 2010 год. Затем он переехал в Брюссель в качестве комиссара ЕС. Сначала он отвечал за энергетическое портфолио, а затем за цифровую экономику и бюджет ЕС. После ухода из политики уроженец Штутгарта основал консалтинговую фирму со своей жизненной партнершей, специализирующуюся на экономическом и политическом консультировании.

В прошлом Оеттингер неоднократно попадал в неловкие ситуации. В начале 2017 года он вызвал критику своей речью в Гамбурге - согласно записи, он назвал китайцев "косыми глазами".

В партнерстве с бывшим комиссаром ЕС Гюнтером Оеттингером от ХДС Shein будет концентрироваться на кибербезопасности, защите данных и геополитике. Несмотря на偶льные скандалы в прошлом, прочный фон Оеттинга в политическом и экономическом консультировании, несомненно, внесет свой вклад в глобальный рост и положение Shein в высококонкурентной индустрии моды.

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