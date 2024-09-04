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Гюнтер Яух в своем убеждении, похожем на то, что было в "Эксорцисте".

 and  John Stellmacher
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Гюнтер Яух в своем убеждении, похожем на то, что было в "Эксорцисте".

В предпоследнем эпизоде перед грандиозным финалом на 3 миллиона евро участники "Последнего шанса" выкладываются на полную. Нервы и ожидание смешиваются с разочарованием в конце.

Неделю до грандиозного финала осталось совсем немного. После самоуверенных участников в понедельник и представителей U80 и U30 во вторник, счастливчики, получившие "Последний шанс" от Гюнтера Яуха, готовы выйти на сцену в среду. Например, житель Мюнхена Маттиас Рютен уже четыре раза потел перед монитором "Вопроса отбора", но желанное кресло ведущего так и не занял. Гюнтер Яух начинает с ходу: "Господин Рютен, слишком тупой или слишком медленный?", спрашивает он с насмешливой улыбкой.

Участник только смеется. На этот раз он хочет оставить свой след. Но его большая мечта о внезапном богатстве лопается, как мыльный пузырь на осеннем ветру. На кону 4000 евро, и Гюнтер Яух хочет знать: "Что получило свое название, среди прочего, из-за трубки, которая может сложиться?" Варианты: бензонасос, гoulash-пушка, жестяная банка, задняя бомба. Господин Рютен явно сбит с толку и обращается к аудитории за помощью. К сожалению, это только сбивает его с пути, так как 53% аудитории неправильно голосуют за жестяную банку. Гюнтер пытается бросить спасательный круг посреди шторма: "Пожалуйста, возьмите линию 50 на 50!" Но уже поздно. Господин Рютен выбирает жестяную банку (правильным ответом была бы гoulash-пушка) и возвращается к 1000 евро.

"Деньги не покупают счастье!"

Разочарование настоящее. Но первый акт еще можно переплюнуть. После Дани Филлиппа Шмидта из Нижней Саксонии (16 000 евро) и импульсивного Лукаса Демиреля из Мёнхенгладбаха (32 000 евро), которые обеспечили себе финальные билеты, на сцену выходит владелец Hanfladen Тобиас Пиетш. Потный очкарик из Фрайбурга уже ошибается на вопрос в 1000 евро. "Тот, кто выражается громко или тихо, бормочет или говорит ясно - все это так называемые...?" Фразы, цитаты, клише или пословицы? После размышлений Пиетш выбирает против (правильных) пословиц и за (неправильные) клише. Таким образом, эксперт по конопле уходит ни с чем и уходит без успеха. Но кандидат не позволяет себе падать духом: "Деньги не покупают счастье!", - объясняет он перед уходом, вызывая аплодисменты.

После короткого перерыва безумие продолжается. Benjamin Boritzka из Northlight уходит с впечатляющими 32 000 евро после удачного раунда. Справившись с вопросом в 64 000 евро, он решает рискнуть: "Какая страна главным образом расположена на острове Pulau Ujong?" Конкурсант, который обычно тщательно обдумывает свои ответы, вдруг показывает свою хватку: "Теперь я рискую и быстро: Таиланд, А!", - восклицает он. Риск не оправдывается. Правильным ответом было бы Сингапур. Так что не 64 000 евро, а "всего" 16 000 евро в финале.

От Гюнтера Яуха к Линде Блэр

Несколько минут спустя бармен Изабелла Дугаро находится на распутье: рискнуть или сыграть безопасно? С 32 000 евро на счету кандидат из Ганзейского союза должна ответить на вопрос: "Что верно о классическом фильме ужасов 'Изгоняющий дьявола'?" Варианты: десять номинаций на Оскар, год выпуска 1953, рейтинг FSK 6 и кассовые сборы в 5000 долларов. Линия 50 на 50 оставляет только номинации на Оскар и рейтинг FSK. Пока друзья и фанаты дома подбадривают, кандидат остается в растерянности. Это момент, который вновь подчеркивает огромное давление под ярким светом "WWM". Даже с помощью стонов Гюнтера Яуха (на короткое время превратившегося в Линду Блэр), кандидат остается в своем состоянии "Я не знаю и не хочу рисковать". Без других вариантов она отступает: "Я сдаюсь и беру 32 000 евро!", - объявляет Изабелла Дугаро. Ну что тут сказать? Кроме, конечно, "Поздравляем!"

Участники с нетерпением ждут своей очереди на телевидении в неделю грандиозного финала. После самоуверенных участников и представителей разных возрастных групп, участники "Последнего шанса" готовы блистать в среду.

Несмотря на все усилия, некоторые участники сталкиваются с трудностями в ответах на вопросы шоу, напоминая нам, что телевидение и богатство не всегда гарантируют счастье.

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