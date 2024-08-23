- Гюндоган возвращается к своему любимому - "Выдающийся клан в мировом футболе"

После ужина в своем каталонском ресторане с ментором Пепом Гвардиолой, возвращение Илкая Гюндогана в обожаемый им состав, Манчестер Сити, официально подтвердилось. "Уходя отсюда, будучи вдали год, больше ценишь это место. Понял, что имел, насколько это было фантастично. Понимаешь масштаб клуба - лучшего в мире", - поделился Гюндоган, который неожиданно вернулся в английских футбольных титанов после года в ФК Барселона.

Гюндоган и Сити - это удивительная история успеха, длившаяся семь лет. 33-летний футболист завоевал 14 титулов, выступая в синей форме "небесно-голубых", даже став капитаном команды и незаменимым союзником звездного тренера Гвардиолы, который выступал за его возвращение. "Всем известно уважение, которое я испытываю к Пепу. Он лучший тренер в мире, и работать с ним ежедневно поднимает твой уровень. Я счастлив снова работать с ним", - сказал Гюндоган.

Гюндоган делает еще один шаг в будущее

Этим действием полузащитник, подписавший контракт до конца сезона с опцией продления еще на год, принял еще одно важное решение о своем будущем в Сити в короткий срок. Недавно он объявил о завершении карьеры в сборной Германии после 82 международных матчей.

По слухам, Гюндоган может вернуться в Манчестер бесплатно, несмотря на то, что его контракт с Барселоной действует до 2026 года. Он не нашел радости в каталонском клубе, сам Гюндоган описал свой период там как "сложный". Он также выразил благодарность клубу финансово, написав в X о фанатах Барсы: "Если мой уход поможет клубу, это уменьшит мою печаль".

Похоже, каталонцы, под руководством бывшего главного тренера сборной Германии Ханси Флика с этого сезона, посоветовали Гюндогану уйти в это трансферное окно. Агент и дядя Гюндогана Ильхан заявил 8 августа, что несмотря на интерес других клубов, его племянник хотел остаться. Флик упомянул разговор с Гюндоганом, но не вдавался в подробности.

Влияние Ольмо на трансфер

Похоже, на заднем плане находится приобретение испанского футболиста, чемпиона Европы по футболу Дани Ольмо из РБ Лейпциг. Финансово обремененные каталонцы хотели бы облегчить миллионную зарплату Гюндогана из-за ограничений Ольмо в испанской лиге, так как он еще не мог играть.

Сити готов заплатить миллион долларов за услуги Гюндогана. Трансфер уже давно намекали, и на прошлой неделе был прорыв. Гюндоган встретился с Гвардиолой в ресторане Tast, где тренер является со-владельцем. Также присутствовал CEO Сити Ферран Сориано. После встречи Гюндоган начал подписывать автографы. Уместно, что звезда полузащиты все еще живет в квартире в центре города.

Гвардиола восхищается Гюндоганом

В 2016 году Гвардиоле удалось заполучить тогдашнего звезду БВБ и он не пожалел об этом. В свой последний сезон в Сити 2022/2023 Гюндоган действовал как капитан "горожан" и привел их к тройной победе в Лиге чемпионов, чемпионате и кубке. Всего он завоевал английский чемпионат пять раз под руководством Гвардиолы.

"Я женат, но я обожаю Гюндогана", - как-то пошутил Гвардиола. В интервью "Стерн" в июне он похвалил таланты коренного жителя Гelsenkirchen: "Илкай не много говорил, но когда говорил, все слушали, даже я как тренер. Он очень умный игрок, один из самых умных, которых я когда-либо тренировал. Он был важен для нашего успеха". Ближайшие похвалы уже на горизонте.

Нostalгическое возвращение Илкая Гюндогана в Манчестер Сити может быть связано с потенциальным переходом из ФК Барселона, клуб, который он нашел сложным во время своего пребывания. Гюндоган, который провел семь успешных лет в Манчестер Сити, выразил свое восхищение тренером Пепом Гвардиолой, и он, возможно, снова присоединится к "небесно-голубым", на этот раз, возможно, без трансферной платы.

Его потенциальный возврат в Манчестер Сити может быть связан с приходом Дани Ольмо и финансовым положением Барселоны, а также восхищением и оценкой Гвардиолой способностей и интеллекта Гюндогана на поле.

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