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ОбществоНовостиБрайан Мэй

Гитарист из "Queen" перенес инсульт, заверил фанатов в благополучии

Неожиданно, гитарист королевской группы Брайан Мэй пережил приступ внезапной потери контроля над своей рукой. Медики диагностировали у негошуточный инсульт. К счастью, он сейчас выздоравливает, следуя рекомендациям своих врачей.

 and  Vladimir Milov
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- Гитарист из "Queen" перенес инсульт, заверил фанатов в благополучии

Брайан Мэй, легендарный 77-летний гитарист группы Queen, поделился, что перенес небольшой инсульт. Не волнуйтесь, его здоровье в порядке: "Я в полном порядке", - заявил он в посте в Instagram. Несмотря на инцидент, его музыкальные навыки остались нетронутыми. Проблема возникла примерно неделю назад, и внезапно он потерял контроль над рукой. "Дайте мне сказать, это было довольно тревожно", - признался он.

Мэй получил отличную медицинскую помощь в больнице и теперь следует рекомендациям медицинской команды - в основном, не переутомляться. Ему запрещено выходить, водить машину, летать или слишком усердствовать. Он пошутил, что не нуждается в сочувствии: "Это только засоряет мою почту, и я ненавижу это".

Что касается его хобби, он страстно выступает за сохранение ежей в Великобритании. Во время видеоролика он обсудил документальный фильм, который он снял на эту тему.

Брайан Мэй, знаменитый гитарист группы Queen, активно выступает за сохранение ежей, даже поделившись документальным фильмом, который он снял на эту тему. Несмотря на перенесенный небольшой инсульт и временную потерю контроля над рукой, страсть Брайана Мэя к музыке не угасла.

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