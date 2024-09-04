- Гитарист из "Queen" перенес инсульт, но уверен в своем благополучии

**Гитарист Queen Брайан Мэй (77) пережил незначительный цереброваскулярный инцидент. "Хорошая сторона в том, что со мной все в порядке", - поделился он в видео в Instagram. Он даже успевает играть аккорды на гитаре. Проблемы начались примерно неделю назад, когда он внезапно потерял контроль над рукой. "Это было немного тревожно, признаюсь".

В медицинском учреждении он получил отличный уход и теперь следует полученным рекомендациям - почти никаких. Ему запрещено выходить, водить машину, летать или слишком напрягаться, как сухо объяснил Мэй, и он не ищет сочувствия. "Это только забивает мою почту, и я ненавижу это".

Гитарист был одним из основателей легендарной рок-группы Queen ("Богемская рапсодия", "Мы будем роком"). В Великобритании астрофизик и активист по правам животных в настоящее время ведет борьбу за защиту барсуков. В клипе он также рассказал о документальном фильме, который снял на эту тему.

Несмотря на недавний инцидент со здоровьем, Брайан Мэй, гитарист Queen, остается оптимистичным и продолжает играть аккорды на гитаре. Как преданный активист по правам животных в Великобритании, Мэй в настоящее время выступает за защиту барсуков, борьбу за которую недавно документировал в новом фильме.

Читайте также: