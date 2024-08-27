- Гисси считает, что демократия в Германии под угрозой

Несколько дней до выборов в ландтаг Саксонии политик от Левой партии Грегор Гизи выразил обеспокоенность по поводу потери доверия к традиционным партиям и потенциальных угроз демократии. На мероприятии Левой партии в Цвиккау Гизи подчеркнул важность защиты демократии и свободы, предостерегая от ультраправых групп, подобных AfD. Он отметил, что многие избиратели потеряли веру в традиционные партии, но выразил оптимизм в отношении шансов Левой партии сохранить присутствие в ландтаге Саксонии.

Многие недовольные избиратели выражают свое недовольство политикой, бойкотируя выборы, голосую за недействительные бюллетени или поддерживая правые партии, по словам Гизи. Однако он критиковал лидеров партий за то, что они сосредоточены только на том, что делает AfD, а не признают и не исправляют собственные ошибки, способствующие популярности AfD.

Будущее Левой партии в ландтаге Саксонии неопределенно, так как партия, по сообщениям, борется за возвращение. Несмотря на эти трудности, Гизи остается оптимистичным, заявляя: "Все еще все решается". Он подчеркнул важность того, чтобы Левая партия имела голос в парламенте, чтобы отстаивать социальную справедливость и настоящие политики мира.

Последние опросы показывают, что Левая партия опрашивается от 3 до 5 процентов, с надеждой выиграть два прямых мандата в Лейпциге. В зависимости от своей доли голосов партия может быть представлена в ландтаге через списочных кандидатов.

Между тем, Альянс за прогресс и социальную справедливость (BSW), который отделился от Левой партии осенью 2023 года, может получить до 15 процентов на предстоящих выборах в ландтаг, согласно последнему опросу Insa.

Гизи выступил с речью о демократии и будущем Левой партии на митинге в городе Цвиккау. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны других партий, Левая партия стремится сохранить место в ландтаге Саксонии, так как Цвиккау является одним из их оплотов.

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