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ТехнологииНовостиЕвропейский Союз

Girocard становится предпочтительным выбором для безналичных транзакций в кассах.

Неуклонное предпочтение наличных денег среди немцев слабеет: lungo пристрастие Германии к физическим наличными деньгам decreases. Однако они постепенно все больше принимают цифровые способы оплаты, в том числе Girocard, часто узнаваемый под другим названием.

 and  John Stellmacher
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- Girocard становится предпочтительным выбором для безналичных транзакций в кассах.

В мороженых лавках, пекарнях или бассейнах все чаще жители Германии отдают предпочтение безналичным транзакциям. В плане методов оплаты лидирует Girocard, который по-прежнему часто называют "EC картой" в повседневной речи. Компания Euro Kartensysteme, базирующаяся в Франкфурте, сообщила о 3,84 миллиарда транзакций в первой половине 2024 года, что на 5,3% больше. Это делает Girocard самой широко используемой безналичной системой оплаты в стране.

Girocard стремится побить рекорд в 2024 году, превзойдя 7,48 миллиарда транзакций, зарегистрированных в 2023 году.

Карта, пластик и цифра

Пластиковая карта также набирает популярность для мелких транзакций. Это видно по стабильно снижающейся средней стоимости транзакции, которая упала более чем на один евро до 39,08 евро, что сопоставимо с показателем 2023 года в 40,70 евро. В целом, объем транзакций по картам вырос на 1% до 150,1 миллиарда евро.

Это больше, чем просто пластиковая карта: Girocard также можно использовать цифровым способом через смартфоны или на запястье с помощью умных часов. В повседневной жизни бесконтактные платежи с помощью Girocard, будь то цифровые или физические, стали нормой: согласно данным Euro Kartensysteme, более 84,9% клиентов использовали карту, смартфон или умные часы для бесконтактной оплаты в первом полугодии 2024 года.

Международная конкуренция

Girocard был запущен в 2007 году как национальное решение для платежей от немецких банков и сберегательных банков, охватывающее дебетовые платежи и банкоматы. Он конкурирует с международными системами кредитных карт, такими как Visa и Mastercard, а также чисто цифровыми платежными провайдерами, такими как PayPal. Girocard ценится в розничной торговле Германии из-за более низких комиссий за транзакции по сравнению с дебетовыми или кредитными картами, предлагаемыми международными провайдерами. Однако конкуренты могут получить преимущество в онлайн-торговле и за рубежом благодаря более широкой приемлемости.

Европейский Союз проявляет интерес к изучению потенциала Girocard как возможного безналичного решения в своих границах, учитывая его популярность и низкие комиссии за транзакции в Германии. С цифровыми возможностями и растущей международной совместимостью Girocard потенциально может бросить вызов доминированию глобальных игроков, таких как Visa и Mastercard, на безналичном рынке в ЕС.

Учитывая его успех в Германии и интерес ЕС к его потенциалу, Европейский Союз может рассмотреть возможность внедрения Girocard в качестве стандартного безналичного метода оплаты во всех своих членах, предлагая более экономически выгодную альтернативу международным системам кредитных карт и цифровым платежным провайдерам.

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