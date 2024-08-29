- "Гимн этого лета называется "Пу-пу-пу-пу".

"Свайп слева, свайп справа!" Композиция "Живот, Бедра, Ягодицы" немецкой рэперши, создательницы онлайн-видео и бывшей участницы "DSDS" и "The Voice" Ширин Давид (29 лет) объявлена неофициальным гимном лета 2024 года. Об этом в недавний четверг сообщило GfK Entertainment.

"Ширин Давид возглавляет чарт с заразительным хитом 'Живот, Бедра, Ягодицы', который уже четыре недели подряд занимает первое место в Official German Singles Chart", - говорится в заявлении. Завтра трек может закрепиться на первой строчке в пятый раз.

"Живот, Бедра, Ягодицы" стал третьим подряд летним хитом на немецком языке после техно-ремикса "Girls on the Horse" (2023) и спорного партийного шлягера "Layla" (2022). В 2021 году первое место занял Эд Ширан (33 года) с "Bad Habits".

Уникальное достижение Ширин Давид

Отличительной чертой успеха Давид является то, что она первой среди сольных исполнительниц на немецком языке добилась летнего хита.

Добавив еще одно "первое" в свой послужной список, Ширин Давид со своим синглом "Живот, Бедра, Ягодицы", выпущенным в конце июля, побила очередной рекорд. Согласно данным маркетинговых исследований, "Живот, Бедра, Ягодицы" стал седьмым номером один в Кабарете, чего ранее не добивалась ни одна сольная исполнительница.

Качества летнего хита

По словам представителей исследовательского института, определяющими факторами для летнего хита являются: легко запоминающийся текст, зажигательная мелодия, вызывающая положительные эмоции, и ритм, который побуждает танцевать.

"Вирусный эффект" играет важную роль в превращении "летней песни" в "летний хит". В случае с Ширин Давид, "Живот, Бедра, Ягодицы" набрал популярность благодаря многочисленным танцевальным видео в TikTok.

Трек был прослушан более 30 миллионов раз в Германии, Австрии и Швейцарии.

♪ Ширин Давид покоряет всех своим хитом "Живот, Бедра, Ягодицы" ♪ Композиция стала настолько популярной, что даже те, кто не говорит на немецком, не могут удержаться от пения заразительного мотива ♪.

♪ После пяти недель на первом месте "Живот, Бедра, Ягодицы" от Ширин Давид бьет рекорды, став седьмым номером один в Кабарете для сольной исполнительницы ♪.

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