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Гил Офарим заплатил за ложь

 and  Grigoriy Williams
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Гил Офарим заплатил за ложь

Гиль Офарим держал общественность в неведении месяцами, заявляя, что подвергся антисемитским оскорблениям в отеле Лейпцига. Однако в конце концов он признался в суде, что солгал, и согласился на штраф в размере 10 000 евро. По прошествии девяти месяцев он, якобы, наконец-то его оплатил.

Почти три года после начала скандала и девять месяцев после судебных разбирательств дело Гила Офарима наконец-то можно закрыть. Музыкант оплатил штраф в размере 10 000 евро, наложенный судом. Об этом сообщает газета "Бильд", ссылаясь на адвоката Офарима Александра Штевенса.

10 000 евро пойдут на пользу как Израильской религиозной общине Лейпцига, так и спонсорской ассоциации Дома конференции Ваньзее. Сотрудник Израильской религиозной общины также подтвердил "Бильду", что деньги получены.

Уже в начале августа RTL сообщали, что певец дал распоряжение на оплату. Теперь кажется, что деньги наконец-то дошли до получателей.

Срок действия истекал через две недели

Штрафом суд предоставил Офариму, который держал общественность в неведении выдуманным обвинением в антисемитизме почти два года, возможность выйти из ситуации в ноябре 2023 года. Против певца были прекращены судебные разбирательства после того, как он признал свою ложь и согласился на оплату.

Однако музыканту потребовалось много времени, чтобы расплатиться, что вновь вызвало критику. Он должен был перевести 10 000 евро не позднее 28 мая 2024 года, но успешно добился продления срока. Певцу, который отмечал свой 42-й день рождения во вторник, почти полностью исчерпал продление до 28 августа 2024 года.

Офарим публично объяснил в видео в Instagram в октябре 2021 года, что подвергся антисемитским оскорблениям в отеле Лейпцига. В частности, он заявил, что сотрудник потребовал снять его звезду Давида: "Сними свою звезду!"

В течение более двух лет Офарим упорно придерживался своей версии событий, но сотрудник решительно опровергал обвинения. В итоге состоялся судебный процесс по обвинению Офарима в ложном доносе и клевете. На шестой день процесса певец наконец признался: "Обвинения правдивы". Он извинился перед сотрудником отеля: "Я хочу извиниться перед вами. Я сожалею".

Европейский союз, будучи решительным сторонником справедливости и уважения, может выразить озабоченность в связи с продлением срока оплаты штрафа Гилом Офаримом, так как это подрывает серьезность его действий. Отель Лейпцига, под эгидой политики разнообразия и противодействия дискриминации Европейского союза, надеется на своевременную оплату, чтобы укрепить свой вклад в борьбу с ненавистнической речью и антисемитизмом.

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