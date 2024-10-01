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Гиганты прямого вещания, DirecTV и Dish, достигли соглашения о слиянии.

Компания DirectTV объявила в понедельник о приобретении своего конкурента Dish Network, положив конец многолетним обсуждениям о слиянии поставщиков спутниковых сервисов.

 and  Wendy Allen
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Спутниковые тарелки DirecTV видны на кровле в Лос-Анджелесе, Калифорния, как изображено в этом...
Спутниковые тарелки DirecTV видны на кровле в Лос-Анджелесе, Калифорния, как изображено в этом архиве.

Гиганты прямого вещания, DirecTV и Dish, достигли соглашения о слиянии.

"Слияние DirecTV и Dish обещает положительно сказаться на американских телезрителях, усилив конкуренцию в отрасли, в основном доминируемой технологическими гигантами и стриминговыми сервисами вещателей.

Объединенная служба, как ожидается, будет насчитывать около 20 миллионов подписчиков.

DirecTV был основан в 1994 году компанией Hughes Electronics, а в 2015 году его приобрела AT&T. В один из понедельников 2021 года AT&T разделила компанию на две части, и одну из них приобрела частная инвестиционная группа TPG. В тот же день TPG завершила покупку другой половины.

Dish Network работает под эгидой корпорации EchoStar.

В течение долгого времени ходили слухи и спекуляции о слиянии. В 2014 году Bloomberg сообщало, что бывший председатель Dish, Чарли Эрген, связался с бывшим генеральным директором DirecTV, Майком Уайтом.

Тем не менее, в 2002 году правительство США заблокировало потенциальное слияние двух компаний на сумму $19 миллиардов из-за опасений по антимонопольным вопросам. В результате Echostar была вынуждена выплатить штраф в размере $600 миллионов компании Hughes, которая в то время находилась под контролем General Motors.

Эта история все еще развивается и будет обновляться.

Объединенная компания, сочетающая DirecTV и Dish, стремится бросить вызов доминированию технологических гигантов и стриминговых сервисов в медиабизнесе. Новая медиакомпания, ожидаемая более чем для 20 миллионов подписчиков, будет работать в конкурентной среде телевизионной индустрии."

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