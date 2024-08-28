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Федеральные земли ГерманииНовостиДругие, с круглой сечением

Гигантский строительный кран обрушился на жилые дома в Гамбурге

Кран-башня рушится на землю, вызывая значительные разрушения, но к счастью, никто из участников происшествия не пострадал. Что спровоцировало это событие?

 and  Lauren Adams
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Удача повернулась к несчастью: колоссальная погрузочная машина разрушилась и упала на жилые дома, и...
Удача повернулась к несчастью: колоссальная погрузочная машина разрушилась и упала на жилые дома, и все жители остались невредимы.

- Гигантский строительный кран обрушился на жилые дома в Гамбурге

В середине дня в Гамбурге рухнул строительный кран высотой около 20 метров, задев два соседние дома. По данным вечернего отчета пожарной службы, это повредило крыши и стены. Также пострадал скелет, установленный на строительной площадке в районе Фармсен-Берне. К счастью, жертв нет.

Как сообщается, потолки одного из жилых домов нуждаются в временном укреплении. В результате двух полутораэтажных домов временно эвакуированы. Выселенные жители размещены у родственников или друзей, как сообщают службы экстренной помощи.

Локальная полиция начала расследование причин инцидента. Пожарная служба, а также Техническое спасательное агентство и службы экстренной помощи направили около 40 человек для управления ситуацией.

Полиция расследует, были ли повреждены другие здания, учитывая, что кран имел цилиндрический поперечный разрез. Службы экстренной помощи оказывают помощь в восстановлении домов, так как несколько коммунальных линий цилиндрического поперечного сечения были повреждены.

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