Гигант магазинов Circle K Eyeing объединяется с 7-Eleven

В понедельник, Seven & I Holdings, компания, стоящая за 7-Eleven, призналась, что получила предложение от канадской Alimentation Couche-Tard о выкупе всех оставшихся акций.

Seven & I объявила, что создала «специальный комитет», чтобы изучить это предложение, отметив, что решение еще не принято.

«Специальный комитет планирует оперативно проанализировать предложение, стратегии Seven & I и другие возможные способы повышения корпоративной стоимости. После оценки будет дан ответ Couche-Tard», - добавили они, не разглашая финансовых подробностей.

CNN обратилась за комментарием к Couche-Tard.

Акции Seven & I в Токио подскочили почти на 23% в понедельник, подняв их рыночную стоимость выше $38 миллиардов. Это потенциально указывает на сделку, превосходящую любую другую иностранную сделку в Японии со времен начала ведения данных Dealogic в 1995 году.

Предложение о поглощении последовало после того, как правительство Японии ужесточило правила для компаний, игнорирующих нежелательные предложения. Изменения в протоколах корпоративных поглощений, как ожидается, стимулируют иностранные инвестиции в страну.

Если сделка состоится, влияние Couche-Tard расширится, охватывая Северную Америку с помощью Couche-Tard и Circle-K, а также Европу через розничные сети Ingo.

Канадская группа совершила ряд приобретений за последнее десятилетие, но это будет их крупнейшая сделка. Она следует за неудавшейся попыткой приобрести сеть супермаркетов Carrefour в 2021 году, когда французское правительство заблокировало сделку.

Seven & I Holdings управляет более чем 83 000 магазинами по всему миру, в том числе 7-Eleven и сеть автозаправок Speedway в США. Группа приобрела Speedway у Marathon Petroleum за $21 миллиардов в 2021 году, укрепив свои позиции в Северной Америке.

Хотя корни 7-Eleven можно проследить до Далласа, Техас, но японский предприниматель Масатоси Ито известен тем, что превратил его в глобального розничного продавца, торгующего товарами от йогурта до готовых блюд и лекарств. Ито скончался в прошлом году в возрасте 98 лет.

Потенциальное приобретение Couche-Tard может существенно расширить бизнес Seven & I в различных регионах, потенциально увеличив их общую стоимость. Если сделка состоится, портфель бизнеса Couche-Tard будет включать в себя еще больше магазинов по всему миру.

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