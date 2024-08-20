- Гиффи и Гейблер посетили исследовательский центр искусственного интеллекта при ТУ

Политики Сенатор Франциска Гiffey и Кристиан Габлер из секторов Экономики и Строительства, соответственно, посетили Zeki, Центр погружающейся Искусственной Интеллектуальности и Цифровизации, расположенный в Берлинском Техническом Университете.

Во время своего визита, руководитель Zeki, Сахин Альбайрак, продемонстрировал несколько разработок. Среди них была система ИИ, тщательно выявляющая раковые клетки, электробус, предназначенный для автономного вождения, и автоматизированный робот для доставок. "Посмотрите на этого парня! Он может легко перевозить недельный запас продуктов", - воскликнула Гiffey, явно впечатленная.

В соответствии со своими заявлениями, Zeki стремится разработать методы и рамки для инноваций и интеграции ИИ в Германии. Как выразился представитель Zeki, Булен Урук, "Мы исследуем все аспекты искусственного интеллекта и самоуправляемой технологии". Кроме того, Zeki сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами tanto из политических, как и корпоративных кругов.

Политики, Сенатор Франциска Гiffey и Кристиан Габлер, вошли в Zeki, расположенный в Берлинском Техническом Университете. Внутри центра Гiffey восхищалась автоматизированным роботом, разработанным для доставок.

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