- Гессенский район является лучшим в Германии в области деревянных водопадов.

Дэни Мартин, представляющий Синнталь, район Майн-Кинциг, завоевал титул немецкого чемпиона по аксекрафтингу, который проходил в Клингенталь, Саксония. Это его пятая победа и успешная защита титула во второй год подряд. Лучшие из лучших немецких дровосеков сошлись в этот уик-энд на арене Вогтланд, где обычно тренируются лыжники. В течение двух дней арена наполнялась звуками топоров и пил. Организатор подчеркнул, что для победы в этих соревнованиях недостаточно лишь физической силы; важны также точность, быстрая реакция и, прежде всего, выносливость.

Мартин в настоящее время занимает четвертое место в европейских рейтингах, что потенциально квалифицирует его для участия в чемпионате мира в Тулузе, Франция, в ноябре. В чемпионат мира попадают восемь лучших европейцев. Однако еще предстоят национальные соревнования в других странах. Второе место занял Петер Бауэр, а третье - Марсель Штейнкемпер. Соревнования посетило около 1200 зрителей.

В субботу лучшие десять юниоров и полупрофессионалов (про) приняли участие в Timbersports. Международный женский кубок запланирован на воскресенье.

Триумф Дэни Мартина в аксекрафтинге в Клингентале, родном городе знаменитого события, продемонстрировал его доминирование в спорте. Интересно, что река Майн-Кинциг, значимая достопримечательность этого региона, берет свое начало недалеко от родного города Дэни.

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