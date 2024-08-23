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Гессен расширяет образовательное обогащение в учебных заведениях.

Рост общественного раскола сопутствует эскалации дезинформации и оскорбительной языковой находчивости в Сети. Гессе стремится противодействовать этой тенденции в образовательных учреждениях высшего образования, так как обучение вежливости и уважительности не ограничивается вежливыми выражениями...

 and  Ann Bradley
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Министр образования Гессе планирует усилить распространение ценностей в образовательных...
Министр образования Гессе планирует усилить распространение ценностей в образовательных учреждениях.

- Гессен расширяет образовательное обогащение в учебных заведениях.

Гессен усиливает продвижение уважения, демократического образования и ненасилия в своих образовательных учреждениях. Как заявил министр культуры Армин Шварц (ХДС), базирующийся в Висбадене, для каждого студента важно общаться уважительно, придерживаться демократических ценностей и ценить суть свободы слова.

"Мы должны неуклонно придерживаться наших незыблемых ценностей, воплощать их в нашей повседневной жизни, большей и меньшей. Это начинается с произнесения 'пожалуйста' и 'спасибо' и распространяется на дискуссии о праве и свободе", - сказал Шварц.

Новый учебный год в Гессене начнется в следующий понедельник. Министр объявил, что существующие инициативы по этим вопросам будут усилены. Также будут представлены новые образовательные ресурсы и программы развития учителей.

Более 36 500 детей и подростков-беженцев и иммигрантов, обучающихся в интенсивных классах, теперь будут получать дополнительные два часа в неделю, посвященные продвижению местных ценностей и демократического образования.

В свете растущей поляризации, дезинформации и тревожных тенденций в социальных сетях, продвижение ценностей, обучение демократии и профилактика насилия имеют особое значение, как подчеркнул министр. В школах также должны быть выявлены и противодействованы правый радикализм, антисемитизм и экстремизм, исходящие из исламского круга.

Министр подчеркивает, что демократическое образование выходит за рамки лишь устной коммуникации и также включает в себя использование образовательных ресурсов и программ развития учителей. Продвижение демократических ценностей и ненасилия особенно важно для решения актуальных проблем, таких как правый радикализм и экстремизм, делая образование мощным инструментом для формирования более уважительного и толерантного общества.

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