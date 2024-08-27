Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСообщество

Гессен ожидает сдвиг финансовых взносов в сторону государственной церкви.

Религиозные институты не только собирают церковные налоги, но и получают регулярную финансовую помощь от правительства. Федеральный орган предлагает решить эти фискальные обязательства единовременной выплатой в один миллиард долларов. Какая позиция у Гессена по этому вопросу?

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
При возможных изменениях финансирования церкви Гессе выступает за «справедливый» процесс.
При возможных изменениях финансирования церкви Гессе выступает за «справедливый» процесс.

- Гессен ожидает сдвиг финансовых взносов в сторону государственной церкви.

Гессен на начальном этапе воздержится от ответа на предложение федерального правительства о ликвидации субсидий церквям, выплатив миллиардную сумму. Представитель Тобиас Рёманн сообщил агентству ДПА в Висбадене: "Если будет принят федеральный закон о прекращении этих государственных выплат, Гессен будет работать над справедливым решением для всех сторон". Однако он отметил: "Пока федеральное правительство не добилось значительного прогресса в установлении системы, которая бы способствовала ликвидации".

Федеральное правительство решительно настроено ослабить религиозные связи между церквями и государством, как указано в их коалиционном соглашении почти три года назад: "Мы установим, в консультации с землями и церквями, справедливый механизм для ликвидации государственных субсидий, предусмотренный в конституционной поправке".

Конституция земли Гессен также содержит положение: "Государственные субсидии религиозным и философским организациям, выплачиваемые на основе закона, договора или особых привилегий, будут поэтапно ликвидированы путем законодательства". Однако против предложения о ликвидации этих ежегодных выплат, составляющих миллиардную сумму, есть сопротивление со стороны федеральных земель.

Критические лидеры земель

Министерство культуры Бранденбурга заявило: "Конференция премьер-министров ранее рассматривала этот вопрос и выразила озабоченность по его поводу". На данный момент не найдено никакой консенсусной стратегии ликвидации для всех заинтересованных сторон. "Ликвидация через компенсацию, будь то единовременная выплата или в рассрочку, в настоящее время маловероятна из-за многочисленных кризисов и их финансовых последствий", - заявило Министерство культуры Бранденбурга.

Этот вопрос является двухвековым: церкви получают государственные субсидии в качестве компенсации за конфискацию немецких церквей и монастырей в начале 19 века во время секуляризации. Кроме Гамбурга и Бремена, все другие федеральные земли выплачивают ежегодную сумму католическим и протестантским церквям. В прошлом году это составило около 550 миллионов евро по всей стране.

Министерство культуры Бранденбурга выразило озабоченность, разделенную другими критическими лидерами земель, заявив: "Конференция премьер-министров ранее рассматривала этот вопрос и выразила озабоченность по его поводу". Несмотря на намерение федерального правительства ликвидировать субсидии церквям, Сообщество, представленное Гессеном, стремится к справедливому решению для всех заинтересованных сторон, как упомянул представитель Тобиас Рёманн.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Федеральные земли Германии

Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На политическом митинге в Дрездене роль вице-канцлера и министра финансов взял на себяChristian...
Федеральные земли Германии

Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

На собрании в Соллингене один человек убивает троих участников. И الأجانب, подлежащий депортации, привлек внимание как возможный подозреваемый. Подозреваемый в исламистской атаке также является спорной темой в избирательной кампании по выборам в ландтаг Саксонии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Психоделические вещества, подобные ЛСД, не только распространены на социальных мероприятиях, но и...
Здоровье

Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Психоделики, традиционно ассоциирующиеся с развлекательным использованием, вновь получают признание в сфере медицинской дискуссии. Взгляды на повседневную жизнь, включающие в себя вещества, подобные ЛСД и МДМА, изучаются.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Рехм имеет титул лучшего в мире пара-троеборья
Спорт

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно Маркус Рем, непобедимый чемпион в соревнованиях по длинному прыжку, готовится к Паралимпиаде в Париже. Его давняя мечта преодолеть впечатляющую дистанцию в 9 метров, похоже, отходит на второй план из-за более жесткой конкуренции на этот раз. Его соперники больше не просто противники, они

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно