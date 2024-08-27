- Гессен ожидает сдвиг финансовых взносов в сторону государственной церкви.

Гессен на начальном этапе воздержится от ответа на предложение федерального правительства о ликвидации субсидий церквям, выплатив миллиардную сумму. Представитель Тобиас Рёманн сообщил агентству ДПА в Висбадене: "Если будет принят федеральный закон о прекращении этих государственных выплат, Гессен будет работать над справедливым решением для всех сторон". Однако он отметил: "Пока федеральное правительство не добилось значительного прогресса в установлении системы, которая бы способствовала ликвидации".

Федеральное правительство решительно настроено ослабить религиозные связи между церквями и государством, как указано в их коалиционном соглашении почти три года назад: "Мы установим, в консультации с землями и церквями, справедливый механизм для ликвидации государственных субсидий, предусмотренный в конституционной поправке".

Конституция земли Гессен также содержит положение: "Государственные субсидии религиозным и философским организациям, выплачиваемые на основе закона, договора или особых привилегий, будут поэтапно ликвидированы путем законодательства". Однако против предложения о ликвидации этих ежегодных выплат, составляющих миллиардную сумму, есть сопротивление со стороны федеральных земель.

Критические лидеры земель

Министерство культуры Бранденбурга заявило: "Конференция премьер-министров ранее рассматривала этот вопрос и выразила озабоченность по его поводу". На данный момент не найдено никакой консенсусной стратегии ликвидации для всех заинтересованных сторон. "Ликвидация через компенсацию, будь то единовременная выплата или в рассрочку, в настоящее время маловероятна из-за многочисленных кризисов и их финансовых последствий", - заявило Министерство культуры Бранденбурга.

Этот вопрос является двухвековым: церкви получают государственные субсидии в качестве компенсации за конфискацию немецких церквей и монастырей в начале 19 века во время секуляризации. Кроме Гамбурга и Бремена, все другие федеральные земли выплачивают ежегодную сумму католическим и протестантским церквям. В прошлом году это составило около 550 миллионов евро по всей стране.

Министерство культуры Бранденбурга выразило озабоченность, разделенную другими критическими лидерами земель, заявив: "Конференция премьер-министров ранее рассматривала этот вопрос и выразила озабоченность по его поводу". Несмотря на намерение федерального правительства ликвидировать субсидии церквям, Сообщество, представленное Гессеном, стремится к справедливому решению для всех заинтересованных сторон, как упомянул представитель Тобиас Рёманн.

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