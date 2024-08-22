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Гессен обеспечил пересмотр корреспонденции по телерадиопередачам

Критика нарастает из-за письма от подразделения по сбору платы общественной вещательной корпорации в Гессене. Соответственно, правительство государства вступило в игру, и теперь требуются изменения в документе.

 and  Yaroslav Smith
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Обвинения властей Гессе заключаются в том, что служба членских взносов утаивает важные детали в...
Обвинения властей Гессе заключаются в том, что служба членских взносов утаивает важные детали в письмах, адресованных различным клубам.

- Гессен обеспечил пересмотр корреспонденции по телерадиопередачам

После жалоб от Гессена служба взимания платы государственного вещателя планирует пересмотреть письмо, отправленное в клубы. Министерство дерегулирования Гессена и Гессенский государственный спортивный союз выразили обеспокоенность по поводу первоначального письма, утверждая, что в нем не упоминалось, что некоммерческие клубы с волонтерами освобождены от уплаты вещательных сборов.

Письмо было сформулировано таким образом, что получатели могли подумать, что они обязаны платить. "Некоммерческие клубы побуждают платить сборы, которые они не должны были платить", - критиковал министр дерегулирования Манфред Пентц (ХДС). "Это похоже на обман пожилых людей".

Спикер службы взимания платы подтвердил, что изменения в письме будут внесены в течение следующего месяца. Необходимая информация уже доступна на их веб-сайте rundfunkbeitrag.de.

Служба взимания платы является административным органом ARD, ZDF и Deutschlandradio, возникшая в 2013 году из центра взимания платы вещателей (GEZ). Первоначальные сообщения о письме появились в газете "Бильд".

Министр: Сравнения с обманом пожилых людей

"Действия GEZ были вредны для некоммерческих клубов", - сказал Пентц. "Те, кто вносит положительный вклад в общество, должны получать поддержку от государства, а не обманываться. Клубы с небольшими клубными домами, спортивными залами или бизнес-премиями освобождены от обязательств по уплате сборов, если там работают только волонтеры".

Министр подчеркнул, что государство успешно добилось пересмотра письма и призвал людей использовать горячую линию государственной бюрократии. "Вы можете сообщать об излишних регламентах, а также об issue like this", - сказал Пентц. В этом случае Гессенский государственный спортивный союз привлек внимание к проблеме. Союз представляет более 7400 спортивных клубов в Гессене.

Первоначальное сообщение о проблематичном письме было опубликовано в газете "Бильд". После признания озабоченности со стороны различных сторон, в том числе Министерства дерегулирования Гессена и Гессенского государственного спортивного союза, служба взимания платы решила пересмотреть письмо, чтобы более четко прояснить освобождения для некоммерческих клубов.

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