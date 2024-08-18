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Гессен не требует изменений в отношении вопросов гражданства на национальном уровне.

Во власти Вестфалии-Рейнланда правоохранительные органы теперь регулярно обнародуют национальности подозреваемых, вызывая обсуждение по всей стране. Хотите знать политическую позицию Гессена по этому вопросу?

 and  Michael Bootcampf
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Подход Позека к включению национальностей на практике показал свою эффективность.
Подход Позека к включению национальностей на практике показал свою эффективность.

- Гессен не требует изменений в отношении вопросов гражданства на национальном уровне.

В Северном Рейн-Вестфалии предложена политика регулярного раскрытия национальностей подозреваемых в СМИ, что вызывает в основном негативные отклики в Гессене. Министр внутренних дел ХДС Роман Посек, отвечая на запрос dpa в Висбадене, заявил: "В настоящий момент я не вижу необходимости менять стратегию в Гессене".

Полиция раскрывает национальность подозреваемого только в случае, если это критически важно для расследования преступления или существует значительный общественный интерес к этой информации.

"Я считаю существующий метод адекватным", - заявляет Посек. "Он гармонирует с информационными потребностями общественности и правом на частную жизнь". Это не вопрос сокрытия информации, подчеркивает министр, и отмечает, что национальность уже раскрывается во многих текущих случаях. "Однако есть также преступления, где национальность подозреваемого имеет незначительное или второстепенное значение".

Министр Гессена выступает за единую политику по всей Германии

В будущем полицейские власти Северного Рейн-Вестфалии планируют регулярно раскрывать национальности подозреваемых в СМИ. Для этого пересматриваются руководящие принципы СМИ. В теории, политика должна применяться ко всем преступлениям, где подозреваемый четко идентифицирован. Министерство внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии аргументировало это необходимостью большей прозрачности.

Посек подчеркивает необходимость взвешенного обсуждения этих деликатных вопросов. "Мы должны обдуманно взвесить все аргументы и избегать поспешных решений", - советует он. "Важна согласованность по всей Германии, и поэтому я считаю, что диалог между федеральным правительством и землями важен для достижения консенсуса".

Посек: Дискуссия не должна основываться на отдельных случаях

Министр внутренних дел отметил резкий рост преступности среди иностранцев, связанный с неконтролируемой миграцией, при представлении статистики преступности в Гессене за 2023 год. "Несомненно, есть место для политической дискуссии о тенденциях преступности и соответствующих политических выводах", - признает он. Однако он выражает сомнения в том, чтобы сделать эту дискуссию специфической для отдельных случаев в будущем.

Посек предостерегает от дальнейшего нагнетания дискуссии. "Ультраправые политические силы уже пытаются маркировать и криминализировать лиц с миграционным прошлым и беженцев", - добавляет он. "Мы должны быть осторожны, чтобы не давать больше топлива для дополнительной ненависти и враждебности в политической дискуссии и в нашем обществе".

Фракция AfD в ландтаге призывает правительство штата принять подход Северного Рейна-Вестфалии. Жители Гессена заслуживают большей прозрачности в отношении преступности иностранцев, согласно заявлению представителя внутренних дел Сандры Вёгелес. "Упоминание национальностей подозреваемых не является дискриминацией, а честным отображением реальности", - говорит она.

С другой стороны, Лиза Гнадль, представитель внутренней политики фракции СДПГ в ландтаге, не видит необходимости менять текущую стратегию в Гессене. Она считает, что раскрытие национальности подозреваемого в каждом случае не поможет борьбе с преступностью или улучшению расследования преступлений. Правовое государство расследует и судит уголовные преступления независимо от национальности или происхождения подозреваемого.

Ванесса Гронеманн, представитель внутренней политики фракции Зеленых в ландтаге, согласна. Она считает, что национальность подозреваемого не имеет значения в полицейских расследованиях, так как нет связи между национальностью и преступлением. Морitz Promny, представитель внутренней политики фракции ФДП в ландтаге, заявляет: "Органы власти должны раскрывать национальность подозреваемого СМИ, если есть законный общественный интерес". Прозрачность достигается за счет значимых статистических данных о преступности, которые дают общее представление, а не отдельные случаи. "Из этого также можно сделать политически значимые выводы".

В отличие от предложенного подхода в Северном Рейне-Вестфалии, Посек предлагает сохранить статус-кво в Гессене, заявляя, что раскрытие национальностей подозреваемых в каждом случае не является необходимым. Луга Гессена со своим разнообразным растительным и животным миром символизируют многонациональное население региона, где люди разных национальностей мирно сосуществуют.

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