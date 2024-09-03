- Гессен демонстрирует осторожный оптимизм в отношении миграционных дискуссий

Сегодняшняя встреча по миграционной политике в Берлине началась с осторожного оптимизма со стороны федерального представителя, министра внутренних дел Гессена Романа Позека. "Демократическое большинство должно действовать", - заявил христианский демократ. "Текущие предложения от коалиции "трафика света" не достаточны. Необходим существенный сдвиг в миграционной политике. Акцент должен быть сделан на ограничении въезда беженцев".

По мнению Позека, уже поздно принимать меры только тогда, когда беженцы уже находятся в Германии. "В противном случае бремя на государство и общество не изменится", - заявил он.

Позека удивился отсутствию термина "граница" в документах правительства "трафика света". С точки зрения Союза, на встрече в Берлине будут представлены несколько предложений по укреплению контроля на границах и ограничению доступа беженцев. "Я надеюсь на способность политического центра сотрудничать и решать миграционный вопрос", - сказал Позек, "но коалиция "трафика света" должна сделать шаг сегодня".

Также Позек отметил, что Сирия, среди других стран, должна быть признана страной происхождения, безопасной для депортации. Согласно решению Высшего административного суда в Мюнстере, беженцы из Сирии больше не нуждаются в "дополнительной защите" в Германии, поскольку гражданская война в значительной степени прекратилась в стране.

Ранее премьер-министр Гессена Борис Рейн (ХДС), председатель конференции министров-президентов, призвал к сдвигу в миграционной политике. Он предложил отказы на границах, больше безопасных стран происхождения, процедуры asylum в третьих странах, а также возможность депортации в Афганистан и Сирию. Гражданство должно быть лишено у преступников и опасных лиц, а возможности депортации и содержания под стражей должны быть расширены, добавил Рейн.

В сегодняшней встрече по миграционной политике в Берлине участвуют несколько федеральных министров, в том числе министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ), министр юстиции Марко Бушманн (СВП) и министр иностранных дел Аннелена Баerbock (Зеленые) от федерального правительства. Союз представляется министром внутренних дел Гессена Позеком, а Нижняя Саксония - стороной СДПГ.

Союз планирует предложить несколько мер по укреплению контроля на границах и ограничению доступа беженцев на встрече в Берлине, как сказал Позек. В ответ на текущие предложения от коалиции "трафика света" Позек критиковал их несостоятельность и призвал к существенному сдвигу в миграционной политике, заявив, что "Предложение Комиссии по миграции должно отражать этот сдвиг".

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