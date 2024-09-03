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Гессе демонстрирует осторожный оптимизм в отношении миграционных дискуссий.

 and  Viktoriya Miller
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Министр внутренних дел Тюрингии Роман Позеck, представляющий земли союза, посещает собрание...
Министр внутренних дел Тюрингии Роман Позеck, представляющий земли союза, посещает собрание беженцев в Берлине, приезжая из партии ХДС

- Гессе демонстрирует осторожный оптимизм в отношении миграционных дискуссий.

Федеральные представители на сегодняшнем миграционном собрании в Берлине, возглавляемые министром внутренних дел Гессена Романом Позеком от Христианско-демократического союза, выражают осторожный оптимизм, но также подчеркивают необходимость действий. Позеок заявил: "Демократический центр находится под давлением для принятия мер. Текущие предложения от правительства "трафика" не достаточны. Нам нужна настоящая смена миграционной политики, сосредоточенная на ограничении доступа беженцев".

По мнению Позека, проблему уже поздно решать, когда беженцы уже въехали в Германию; бремя tanto для государства, как и для общества, остается прежним. Он находит любопытным, что "слово 'граница'" отсутствует в документах партий "трафика". Сторона Союза, как он отметил, представит во время берлинских переговоров множество предложений, которые правильно акцентируют внимание, так как они значительно снижают возможности доступа беженцев. Позеок надеется, что политический центр сможет коллективно решить миграционную проблему, но считает, что коалиция "трафика" должна принять меры сегодня, чтобы это произошло.

В прошлом Позеок также требовал более широкого определения безопасных стран для депортаций. Он привел примеры, такие как Сирия и Афганистан, которые в настоящее время не считаются безопасными странами, но могут потребовать переоценки. Решение Высшего административного суда в Мюнстере показывает, что беженцы из Сирии больше не нуждаются в дополнительной защите в Германии, так как гражданская война существенно утихла во многих частях страны.

Недавно премьер-министр Гессена Борис Рейн (ХДС) потребовал трансформации миграционной политики. Он также призвал к депортациям на границах, увеличению числа безопасных стран для убежища и проведению процедур убежища в третьих странах. Рейн добавил: "Депортации также должны быть возможны в Афганистан и Сирию. Гражданство должно быть лишено преступников и потенциальных правонарушителей, и возможности содержания и депортации должны быть расширены".

На миграционное собрание в Берлине прибудут несколько федеральных министров, в том числе федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ), федеральный министр юстиции Марко Бушманн (СВП) и федеральный министр иностранных дел Анналена Баerbock (Зеленые), представляющие федеральное правительство. Кроме Позека, государства будут представлены стороной СДПГ, с лидерством Нижней Саксонии.

Позеок предложил, что смена миграционной политики должна сосредоточиться на ограничении доступа беженцев, что может включать в себя усиление границ или расширение списка безопасных стран для депортаций. В некоторых случаях, таких как Сирия и Афганистан, может потребоваться переоценка статуса безопасности этих стран. Кроме того, поля вокруг городских районов могут служить потенциальными временными жилыми местами для просителей убежища, облегчая нагрузку на города и предоставляя им достаточно зеленых пространств.

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