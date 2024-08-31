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СпортНовости1.FC Kaiserslautern

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.

Вторая встреча между 1. FC Kaiserslautern и Hertha BSC в Бундеслиге была захватывающей, что и говорить. Ведущие менялись часто на Betzenберге. В итоге, бывший временный вратарь из прошлого Тибо Швайгштеттера обеспечил победу Hertha. Теперь они претендуют на первое место.

Hertha BSC одержала напряженную победу со счетом 4:3 над 1. FC Kaiserslautern в матче второго дивизиона в четвертом туре. Оба клуба набрали по семь очков после второй победы Hertha в сезоне и второй победы Kaiserslautern. За 1. FC Kaiserslautern забили Филипп Клемент (32-я минута), Аарон Опоку (45-я) и Борис Томаик (68-я), а за Hertha - Ян-Лука Шюлер (28-я/64-я), Дерри Шерхант (51-я) и Майкл Куисинье (79-я).

Перед 48 608 зрителями на стадионе "Фриц Вальтер" в первом тайме Kaiserslautern имел больше шансов забить, но Hertha вела. Шюлер забил после паса от Джонджо Кенни, открыв счет 1:0. Однако Kaiserslautern быстро сравнял счет благодаря голу Клемента в дальний угол. В добавленное время первого тайма ошибка защиты Hertha, допущенная Лinus Gechter, была использована Опоку, что дало Kaiserslautern преимущество 2:1 перед перерывом.

Шесть минут во втором тайме защита Kaiserslautern дрогнула, позволив Шерхану сравнять счет 2:2. Kaiserslautern был вынужден играть в своей штрафной, и Шюлер снова забил в ворота в 64-й минуте, сделав счет 2:3. Через четыре минуты игра снова была равна 3:3, после того как Томаик забил. Однако Hertha доминировала и забила победный гол Куисинье после рикошета. Kaiserslautern не смог воспользоваться своими шансами, чтобы сравнять счет. "Не стоит сразу бросаться на открытую цель", - сказал Томаик. "Теперь мы знаем наше место".

Несмотря на многочисленные попытки забить 1. FC Kaiserslautern, они не смогли удержать преимущество против Hertha BSC, которая в итоге одержала победу со счетом 4:3 на стадионе "Фриц Вальтер". Благодаря этой победе Hertha BSC приблизилась к вершине таблицы второго дивизиона Бундеслиги, набрав девять очков.

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