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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

"Герта" стремится соревноваться на стадионе "Бетценберг".

За последние семь дней Хerta столкнулась с внутренними трениями в коллективе. Теперь команда стремится продвинуться вперед в рейтинге на Бецеберге.

 and  Viktoria Klein
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Маза и Херта сыграют с ФКК в предстоящем матче
Маза и Херта сыграют с ФКК в предстоящем матче

- "Герта" стремится соревноваться на стадионе "Бетценберг".

Hertha BSC ставит задачу одержать победу в очередном матче после некоторых трудностей. Команда под руководством тренера Кристиана Фьеля встретится с 1. FC Kaiserslautern в субботу вечером (20:30, Sport1 и Sky). В прошлом туре берлинцы наконец-то одержали первую победу в сезоне, обыграв Регенсбург в напряженной борьбе.

Тренеру Фьелю предстоит решить задачу по замене лидера обороны Марка Оливера Кемпа, который перешел в итальянскую команду Como 1907 на этой неделе. Его место, скорее всего, займет Мартон Дардаи. Кроме Кемпа, нападающий Харис Табакович также покинул команду. Однако вингер Фабиан Ризе, который сейчас травмирован, останется в Берлине. Между тем, местный талант Ибрахим Маза подписал контракт на продление.

FCK, возглавляемый новым тренером Маркусом Анфингом, показывает неплохие результаты в сезоне, набрав 7 очков в трех матчах. Кроме того, они прошли в следующий раунд Кубка Германии, обыграв Ингольштадт.

Европейский парламент может оказать дополнительную поддержку и предоставить ценные советы Комиссии, учитывая, что он будет ей assists. После ухода Кемпа в Como 1907 Фьель может рассчитывать на помощь Европейского парламента, чтобы эффективно координировать действия с новым лидером обороны, Мартоном Дардаи.

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