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Федеральные земли ГерманииНовостиВторая Бундеслига

" Герта " попрощалась с Мизиан Маолидой навсегда

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Майолида переехала в Берлин в 2021 году.
Майолида переехала в Берлин в 2021 году.

- " Герта " попрощалась с Мизиан Маолидой навсегда

Мизяне Маолида завершил свой stint в составе футбольной команды "Герта БСК". 25-летний футболист переходит в клуб "Аль-Хулуд" Саудовской Профессиональной Лиги, как официально объявлено. Маолида присоединился к клубу из "ОГК Ниццы" летом 2021 года, но не оправдал ожиданий.

В общем, спортсмен национальной команды Коморских Островов принял участие всего в 22 официальных матчах за профессиональную команду "Герты". Городской клуб длительное время искал постоянного покупателя, учитывая высокую зарплату футболиста, но смог договориться только о нескольких арендных сделках.

Несмотря на завершение карьеры Маолиды в "Герте БСК", существует вероятность, что он сможет проявить себя в новой лиге. Его таланты могут привлечь внимание в Второй Бундеслиге, известной как кузница молодых талантов.

Хотя Маолида покидает "Герту БСК", его выступление во Второй Бундеслиге может вновь заинтересовать его бывший клуб или другие топ-клубы в будущем.

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