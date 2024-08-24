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"Герта" отстаивает первую победу в сезоне в финале.

 and  Mark Rodriguez
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Ибрагим Маза способствует тому, что Герта добивается своей первой победы в сезоне, заставив игроков...
Ибрагим Маза способствует тому, что Герта добивается своей первой победы в сезоне, заставив игроков Регенсбурга забить автогол поздно в матче.

"Герта" отстаивает первую победу в сезоне в финале.

Во время третьего тура 2-й Бундеслиги «Герта БСК» одерживает свою первую победу. Сперва местный талант Ибрахим Маза заставляет игрока «Яхн Регенсбурга», игравшего в меньшинстве, забить автогол, а затем забивает еще один гол. С другой стороны, «Кайзерслаутерн» празднует победу в последнюю минуту. К сожалению, «Греuther Fürth» упускает возможность победить лидера лиги.

SC Preußen Münster - 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:0)

  1. FC Kaiserslautern продолжает успешное начало в 2-й Бундеслиге, одержав победу над недавно promucted SC Preußen Münster. «Кайзерслаутерн» победил в непримечательной игре в субботу со счетом 1:0 (0:0), таким образом, одержав вторую победу в трех матчах. «Мюнстер», к сожалению, не смог одержать свою первую победу после возвращения во 2-й дивизион. Заменяющий Рagnar Ache (86.) забил решающий гол для гостей в переполненном Preußenstadion при температуре более 30 градусов.

Отсутствие лучшего бомбардира кампании по промоушену Малика Батмаза, получившего травму крестообразных связок на прошлой неделе, ослабило атакующие возможности «Мюнстера». Кроме того, команда из Мюнстера под руководством тренера Саши Хильдманна не смогла создать опасности в первой половине.

Во второй половине хозяева взяли инициативу и представляли большую угрозу, особенно со стандартов. Йоэль Гродовски (55.) вынудил отличный сейв от вратаря «Кайзерслаутерна» Юлиана Крахля с отличным штрафным. Затем ударил Аче. Нападающий уже спасал очко на втором туре против «Фюрта» голом на выравнивание.

SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 1:1 (0:0)

SC Paderborn сохранил лидерство, несмотря на упущенные возможности. Восточно-вестфальцы уезжают с ничьей 1:1 (0:0) против не побежденной SpVgg Greuther Fürth благодаря голу Адриано Гримальди, но только после щедрой передачи от вратаря «Фюрта» Нахуэля Нолла на 81-й минуте.

«Фюрт» ненадолго возмечтал о второй победе сезона и лидерстве в лиге после гола Лука Иттера (49.).

Возвращающийся в «Падерборн» Свен Миichel упустил два перспективных шанса в живой начальной фазе (15/17.). «Фюрт» мог создавать возможности только после примерно 20 минут - и даже играл с дополнительным игроком из-за того, что судья Робин Браун (Вупперталь) не показал красную карточку за фол, несмотря на то, что Феликс Гёце сбил своего соперника Ноэля Футкеу в беге.

Капитан «Фюрта» Бранимир Хргота продемонстрировал потрясающий сольный проход, который завершился грустным голом Иттера для команды Цорнигера после перерыва. «Падерборн» продолжал создавать возможности для ничьей, но их неэффективность позволила ошибке Нолла облегчить выравнивание. Гримальди мог поставить точку в матче несколько минут спустя (85.).

«Герта БСК» вырвала важную победу с долей везения и рывком в конце. Амбициозные берлинцы обыграли недавно promucted «Яхн Регенсбург» со счетом 2:0 (0:0) и теперь имеют четыре очка после трех матчей. К сожалению, несмотря на поражение от фаворитов, «Регенсбург» продемонстрировал, что может конкурировать как новички. Уверенные баварцы создали больше возможностей и превзошли хозяев в нескольких аспектах. Однако Мансур Уро-Тагба был удален за грубый фол (76.). «Герта» воспользовалась численным преимуществом. Сперва Феликс Гэбхардт (90.) отбил мяч от Ибрахима Маза в свои ворота, а затем Флориан Нидерлехнер забил поздно (90.+6).

«Герта» не хватало форварда Хариса Табаковича, который перешел в клуб Бундеслиги «Хоффенхайм» за около пяти миллионов евро в пятницу. «Мы не хотели его отпускать, но он выразил желание, и мы нашли решение, которое всех устроило», - заявил спортивный директор «Герты» Бенджамин Вебер перед матчем на Sky.

Лука Шюлер заменил Табаковича против «ССВ», новый приобретение из Магдебурга также имел отличный шанс, но не попал в створ (4.). Однако после энергичного старта команда под руководством Кристиана Фьеля испытывала некоторые трудности. «Регенсбург», в отличие от них, демонстрировал активность после Кубкового сюрприза против клуба Бундеслиги «Бохум» (1:0) и также создавал лучшие возможности. Кристиан Кюльветтер не попал в ворота Берлина с расстояния менее 50 метров. Даже во второй половине берлинцы продолжали испытывать трудности, и гости приближались к победе.

Далее будет добавлено к анализу матча «Герты БСК» против «Яхн Регенсбурга»: «Герта» не хватало своего лучшего бомбардира Хариса Табаковича, который перешел в клуб Бундеслиги «Хоффенхайм» накануне матча. Еще один предложение: Чтобы компенсировать отсутствие Табаковича, Луку Шюлера привели в качестве замены, и он имел отличный шанс в начале матча, но не попал в створ.

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