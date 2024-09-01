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СпортНовостиДвойной удар

Герои плавания спасают немецкий отряд с двойными триумфами

Германская паралимпийская сборная испытала четырехдневную задержку, прежде чем добыть золото, а затем добилась двойного успеха, завоевав бронзу в соревнованиях по гребле на байдарках и велоспорту на треке.

 and  John Stellmacher
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Немецкая паралимпийская команда завоевала свою первую золотую медаль, завоёванную Таняй Шольц.
Немецкая паралимпийская команда завоевала свою первую золотую медаль, завоёванную Таняй Шольц.

- Герои плавания спасают немецкий отряд с двойными триумфами

После четырехдневного ожидания немецкая паралимпийская команда по плаванию ликовала дважды в течение десяти минут. Таня Шольц и Йосия Тим Александр Топф завоевали паралимпийское золото на дистанции 150 метров в комплексе. "Я взглянула на табло и подумала: Боже мой, там мое имя на вершине. Потом до меня дошло", - поделилась Шольц. Топф завоевал золото вскоре после этого.

Шольц, 40-летняя парализованная пловчиха, боролась на стартовых 50 метров. "Я не могу плавать на спине. Это всегда проблема", - призналась она. "К счастью, брасс прошел гладче, чем я ожидала, давая мне достаточно сил, чтобы прорваться. После поворота я увидела пловца рядом и сказала: Таня, переключись на вольный стиль. Теперь покажи, на что ты способна - у тебя получится". Шольц установила новый паралимпийский рекорд, вернувшись с впечатляющим финишем, показав время 2:51.31. Гина Бёттчер заняла четвертое место.

Топф, родившийся с дефектом руки, сохранил лидерство после первых 50 метров на спине. Он потерял темп в брассе, опустившись на третье место. Он восстановил свой темп с мощным финишем, обойдя своих двух австралийских соперников, Ахмеда Келли и Гранта Паттерсона, и завоевал свою первую паралимпийское золото.

Смешанная двойка по академической гребле Яна Хельмиха и Хермине Крумбайн завоевала бронзу в соревнованиях. Они пересекли финишную черту третьими в гонке на 2000 метров в Вайре-сюр-Марн, близ Парижа, с результатом 7:28.31, всего на одну десятую секунды отставая от британской двойки, занявшей второе место.

Смешанная четверка по академической гребле с рулевым боролась, заняв четвертое место с минимальным разрывом в шесть сотых секунды между ними и Францией.

Визуально ограниченный велогонщик Томас Ульбрихт и его проводник Роберт Фёрстеманн ускорились до третьего места в гонке на время на 1000 метров на Велотреке, уступая двум британским дуэтам, Джеймсу Болу (с Стеффаном Ллойдом) и Нилу Фачи (с Мэттью Ротхэма). "Мы показали две выдающиеся выступления. Мы довольны бронзой", - сказал Ульбрихт. Это была его третья паралимпийская медаль. Фёрстеманн ранее завоевал бронзу в командной гонке на спринте на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Немецкие легкоатлеты начали с прохладной ноги на Стад де Франс. Янис Фишер занял шестое место в толкании ядра, Каtrin Мюллер-Ротгардт заняла пятое место в длинном прыжке, и Мерле Менье и Макс Марзилье не квалифицировались в финалы на 800 метров и 100 метров соответственно. Никлас Никлайцик заняла восьмое место на 200 метрах.

Двойная золотая победа Шольц в комплексе стала долгожданным "двойным ударом" для немецкой паралимпийской команды по плаванию после нескольких разочаровывающих выступлений в других дисциплинах. Победа Топфа в золотой медали, несмотря на временный спад, стала еще одним "двойным ударом" положительных результатов послеinitial struggles.

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