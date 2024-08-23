- "Герой доставки" собирается начать предлагать кредиты.

Как и обещано, Delivery Hero придерживается своего заявления: Финансовые услуги в Delivery Hero могут вскоре включать в себя и займы. Гигант доставки еды ищет новые источники дохода и, похоже, вступает в сферу кредитования. Об этом свидетельствует вакансия, доступная в настоящее время на их веб-сайте.

Delivery Hero в настоящее время ищет "Аналитика данных по займам" для своего растущего подразделения Fintech, желательно в кратчайшие сроки. Это подразделение стремится создавать "передовую кредитную продукцию для различных рынков", в том числе для операторов ресторанов и водителей на платформе доставки еды.

Компания обещает потенциальным сотрудникам возможность работать в финансово значимой команде, имея дело с транзакциями на миллиарды долларов. На эту роль требуется сотрудничество с Fintech для улучшения данных для кредитования. Опыт работы в бизнес-аналитике и scoring предпочтителен.

Команду возглавляет Эмон Госвами, опытный финансовый менеджер с опытом работы в двух крупных индийских банках. Согласно его профилю в LinkedIn, Delivery Hero исследует другие финансовые продукты, помимо займов, такие как "Купи сейчас, плати позже" и платежные карты.

Данные заказов помогают в оценке кредитов

Сначала Delivery Hero отказался комментировать конкретные кредитные продукты, над которыми работает его команда. Представитель заявил: "Мы постоянно экспериментируем с новыми продуктами, чтобы улучшить опыт наших клиентов и партнеров". Это включает финансовые решения, особенно в Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Однако вероятно, что компания работает над индивидуальными финансовыми сделками для ресторанов, подобных тем, которые уже доступны в многих странах. Рестораны часто сталкиваются с нерегулярным доходом, в то время как расходы на аренду и заработную плату остаются стабильными. Займы помогают преодолеть эти разрывы и также часто используются для открытия новых магазинов или крупных покупок.

Хотя банковские займы являются вариантом, они не всегда являются лучшим выбором для рестораторов. Условия могут быть дорогими, и средства не всегда доступны немедленно. Тем не менее, службы доставки обычно имеют обширные финансовые данные о своих ресторанных партнерах. Выплаты могут быть связаны с оборотами, что выгодно ресторанам с нерегулярным денежным потоком. Это также снижает риск невозврата для служб доставки.

Никакого входа в Германии

Delivery Hero не будет пионерами в этом сегменте в Германии. Американские службы доставки, такие как DoorDash и UberEats, предлагают соответствующие кредитные продукты уже несколько лет. В Германии Lieferando предлагает опцию финансирования. Рестораны могут получить от 1000 до 100 000 евро, с деньгами, зачисленными на их счет на следующий рабочий день после краткой онлайн-заявки. Lieferando сотрудничает с берлинским Fintech Banxware для этого предложения. Также активен в этой области сервис доставки еды Wolt, который предоставляет займы через своего финансового партнера Finmid.

Конкуренция со стороны Delivery Hero среди поставщиков, по крайней мере, в этой стране, должна быть минимальной. Delivery Hero вышел из немецкого рынка в 2021 году. Компания работает в 70 странах, с сильными рынками в Южной Корее, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Вероятно, будет относительно легко для Delivery Hero представить новые финансовые продукты на этих рынках. В отличие от Германии, там обычно меньше регуляций, например, в сфере кредитования и верификации клиентов.

Эта статья была первоначально опубликована в Finance Forward, журнале для нового финансового мира, созданного в сотрудничестве между Capital и OMR.

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