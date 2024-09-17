Германия, преодолевающая наводнения своей "синей стойкостью"?

Германия переживает передышку в сложившейся ситуации с наводнением. Метеорологическая служба отменила предупреждения о неблагоприятных погодных условиях для Баварии, а Саксония, по словам министра окружающей среды, должна будет в основном избежать наводнений. Однако продолжают поступать сообщения о кризисах из других европейских стран, и число жертв неуклонно растет.

В Саксонии уровень воды в Эльбе продолжает расти, но Бавария вздыхает с облегчением, видя свет в конце тоннеля. В Дрездене уровень воды в Эльбе приближается к отметке в шесть метров и может достичь уровня тревоги 3 в ближайшие сутки, как сообщил центр управления наводнениями Саксонии. Уровень тревоги 3 сохраняется на гидропосту Шонау на чешской границе.

Тем не менее, уровень тревоги 4 не будет достигнут ни на одном из гидропостов Эльбы в Саксоне. Ожидается, что в Шонау и Дрездене наступит пик наводнения с среды. С четверга уровень воды в Эльбе также должен начать падать из-за прекращения дождей. Уровни рек Нейсе, Шпрее и Черной Эльстер в Саксонии уже начинают падать.

Министр окружающей среды Вольфрам Гюнтер заявил, что Саксония "отделается легким испугом, возможно, вообще без последствий" от наводнений. Учитывая мрачные картины из Восточной и Юго-Восточной Европы с жертвами и разрушениями, "нам повезет сравнительно", - сказал он после заседания правительства в Дрездене. Но радоваться рано. По прогнозам, Эльба не упадет ниже уровня тревоги 1 до конца сентября, так как Чехия медленно сбрасывает воду из плотин.

Ожидаемый пик в Мюнхене в течение дня

Германская метеослужба сняла все предупреждения о неблагоприятных погодных условиях для Баварии из-за прекращения сильных дождей. Тем не менее, "крупные наводнения могут произойти на некоторых реках до середины недели".

Ранее сильные дожди ночью привели к росту уровня воды в нескольких местах в Баварии, как сообщил сервис новостей о наводнениях. Уровень тревоги 3 был превышен на Дунае в Пассау в полночь. Пик там ожидается в течение дня.

Также уровень воды в Изар в Мюнхене снова повысился, и пик там тоже ожидается в течение дня. То же самое ожидается и для других рек, таких как Вилс и бассейн реки Инн. Ситуация с наводнением должна улучшиться в ближайшие дни, по данным сервиса новостей о наводнениях.

Переполнение Эльбы и Шпрее в Бранденбурге

В Бранденбурге технические спасательные силы (THW) готовятся - на случай, если Одер из Польши переполнится. С середины недели рост уровня воды в Одере вызывает наибольшую озабоченность, сказал Себастьян Голд из THW. Однако ситуация остается неопределенной, и они готовятся ко всем возможным вариантам, таким как ожидаемый уровень тревоги 4 на гидропосту Ратцдорф южнее Франкфурта/Одера в воскресенье, когда даже низменные районы могут быть затоплены.

До сих пор реки Лаузитцер-Нейсе, Эльба и Шпрее переполнились. Например, на гидропосту Шпрее в Шпремберге действует самый низкий уровень тревоги 1. На этом самом низком из четырех уровней водные объекты начинают переполняться.

Пятая смерть в Нижней Австрии

Хотя дожди ослабли, в пострадавших от наводнений регионах Центральной и Восточной Европы все еще нет всеобщего успокоения:

В Австрии дополнительные районы в сильно пострадавшем от наводнений штате Нижняя Австрия были эвакуированы. Пожарные обнаружили пятого погибшего в затопленном доме в Нижней Австрии. В Польше число погибших достигло шести. В общей сложности 21 человек погиб в Австрии, Чехии, Польше и Румынии из-за наводнений.

В Нижней Австрии, где целые регионы были затоплены из-за нескольких дней непрерывных дождей, семь деревень в Тулльнерфельде были эвакуированы в понедельник и вторник. На вторник 26 деревень остаются изолированными от внешнего мира. С пятницы австрийская пожарная служба была задействована в 33 000 инцидентах.

Во вторник утром пожарные обнаружили тело 81-летней женщины в затопленном доме в Вурмле, Нижняя Австрия. В понедельник были найдены тела двух мужчин в возрасте 70 и 80 лет. Они были заперты в своих домах из-за поднимающейся воды, как сообщается в полицейских отчетах. Позже спасатели обнаружили тело еще одного мужчины в воде в Клостернойбурге.

Также в Нижней Австрии погиб пожарный. Губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Лейтнер заявила, что ослабление дождей принесло "немного облегчения". Во многих регионах уровни воды "к счастью" начинают спадать. Однако масштабы ущерба все еще "не поддаются оценке".

Опасность оползней

Хотя австрийские метеорологи ожидают лишь редкие дожди в ближайшие дни, они предупреждают об опасности оползней, так как водные массы могут вызвать сдвиг почвы и скальных масс, а также целых горных склонов. Опасность еще не миновала в Польше, Чехии и Румынии.

В Польше власти сообщили о двух дополнительных смертельных случаях во вторник, что повысило общее число погибших до шести, предположительно утонувших во время наводнений. В Румынии число погибших достигло семи.

В Чехии, где зарегистрировано три смертельных случая, без электричества остаются более 60 000 домохозяйств, в основном в северо-восточной части страны. В понедельник вечером 500 человек пришлось эвакуировать из-за наводнений. В Румынии число погибших достигло семи.

Климатические изменения, вероятно, являются движущей силой роста сильных дождей и их усиления. Согласно данным европейской исследовательской группы ClimaMeter, недавние эпизоды сильных дождей в Центральной и Восточной Европе в основном объясняются антропогенным изменением климата. Современные сильные дожди, как сообщается, на 20% интенсивнее, чем в конце прошлого века.

После снижения уровня воды в Баварии более крупные наводнения все еще могут произойти на некоторых реках до середины недели. Несмотря на то, что ожидается достижение уровня тревоги 1 в Саксонии к концу сентября, уровень воды в Эльбе в Дрездене приближается к отметке шесть метров, приближаясь к уровню тревоги 3, и, как ожидается, достигнет этого порога между вторником и ночью в среду.

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