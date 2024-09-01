Германия на грани превращения в нацию медведей?

В течение некоторого времени считалось, что Германия полностью избавилась от медведей. Однако теперь сообщается о большем количестве людей, которые боятся их, хотя, как показывает наш источник, этот страх необоснован.

На пресс-конференции в конце мая 2006 года Эдмунд Штойбер, бывший министр-президент Баварии, прокомментировал: "Мы благодарны за то, что у нас есть хорошо воспитанный медведь в Баварии". Этот медведь обитал в лесу и время от времени убивал несколько овец в год. Однако Штойбер отличает этого медведя от проблемного. Было очевидно, что этот медведь и был проблемой.

Этот медведь был бурым медведем, известным тем, что каким-то образом попал в Германию. Бурых медведей считали вымершими в Германии с 19 века. Охотники застрелили якобы "последнего немецкого бурого медведя" в 1835 году в баварских Альпах возле Рюпольдинга. Однако в 1835 году медведя снова заметили в Баварии. Местные прозвали его Бруно, а эксперты - JJ1.

Весной 2006 года в Баварии было холодно, и снег сохранялся во многих местах до начала июня. Затем произошло неожиданное метеорологическое изменение, которое превратило пейзаж в сказочное лето, затененное единственной тенью - гибелью бурого медведя Бруно.

Почему Бруно переехал в Баварию?

Причины переезда Бруно оставались неясными. Ранее он мирно жил в итальянском Трентино. Бруно и его мать Юрка жили рядом с отелем, где хозяин подкармливал их и сделал их достопримечательностью для гостей.

Однако Бруно исчез. Он появился снова 20 мая 2006 года в горах Аммер, его обнаружили на лугу возле Гармиш-Партенкирхена. Сначала было неясно, убили ли овцы собака или медведь.

На следующий день охотники обнаружили больше разорванных овец и "отпечаток" - явный след. Это зарегистрировалось как след бурого медведя Бруно.

В течение многих лет медведи жили большими группами в Словении. В 1999 году некоторых из них выпустили на свободу в Северной Италии.Теперь они бродили по Альпам. Люди редко видели их. Если медведь чувствовал присутствие человека, он распознавал опасность и убегал или прятался.

Но Бруно был другим. Он не боялся людей. В результате, вечером 22 мая 2006 года он проник в поселение возле Гармиша, разрушил курятник и убил несколько кур. Было очевидно, что Бруно стал проблемным медведем. "Единственное решение - устранить его", - быстро заявил министр-президент Штойбер на своей пресс-конференции. Эксперты предсказали, что, как и другие медведи, Бруно не может быть прогнан.

Позвольте Бруно жить

Министр окружающей среды Баварии Вернер Шнаппauf от партии ХСС приказал застрелить Бруно. Однако общественность потребовала: Бруно должен жить. Поддержанный многочисленными любителями животных и организациями по защите животных, правительство уступило, наняв группу финских охотников, чтобы поймать Бруно alive. Но медведь, казалось, предчувствовал опасность и прятался. Охота длилась две недели, прежде чем финны ушли с пустыми руками.

Внезапно Бруно снова появился. Он купался в пруду и был наблюдаем горнолыжниками, которые находились в пятнадцати метрах от него. Он приблизился к пешеходам, которых можно было почти коснуться. 24 июня 2006 года в министерстве окружающей среды Баварии было принято окончательное решение жестоко устранить бурого медведя. Группа охотников поднялась на Кумпфальм в баварских Альпах, где последний раз видели Бруно. Охотники заняли свои позиции, и Бруно внезапно появился утром 26 июня 2006 года. Охотники быстро среагировали, выстрелив в медведя. Бруно получил два выстрела.

Любители животных все еще совершают паломничества на Альм, который находится на высоте более 1800 метров и имеет нежелачную известность. Они также посещают музей "Человек и Природа" в Мюнхене, где Бруно представлен в своем Stuffed виде.

Защитники медведей

"В случае повторных нарушений поведения возможно, что более гуманным вариантом будет стрельба", - говорит Кристофер Шмидт с ntv.de. Шмидт представляет Фонд медведей - защиту диких животных и видов, предоставляя информацию обо всех вопросах, связанных с медведями на своем веб-сайте. "Для дикого медведя худшее - быть заключенным". Если все "негативные меры" терпят неудачу, и медведь продолжает свои аномальные поведения, его необходимо удалить из природы, и в лучших интересах животного предпочтительнее будет стрельба, предлагает эксперт. "Это решение должно быть тщательно взвешено и должно быть результатом профессионального управления животными".

Негативные меры - это то, что защитники животных называют попытками раздражать медведя, пока он не устанет от своей любимой охотничьей территории. Таким образом, охотники в Баварии вначале пытались прогнать бурого медведя Бруно с помощью резиновых пуль.

Бурые медведи могут вырасти до высоты полтора метра в плечах. Хотя они могут казаться немного неуклюжими, они на самом деле очень ловкие, бегая на больших, тяжелых лапах с длинными когтями. У них лучшее обоняние среди всех млекопитающих. Бурые медведи не везде коричневые в мире. Североамериканские медведи имеют серую шерсть, а в других местах они черные или светло-коричневые. Всемирный фонд дикой природы оценивает, что в мире насчитывается около полумиллиона бурых медведей.

Медведи сталкиваются с серьезными угрозами, в основном от людей. Вот где вступает в игру Фонд медведей, по словам Криса Шмидта: "Мы спасаем диких животных из плохих ситуаций, предоставляем им подходящее жилье и работаем над сохранением их естественных мест обитания и диких популяций". Помимо координации спасательных операций и кампаний по всей Европе, фонд управляет двумя заповедниками дикой природы, такими как Альтернативный парк медведей Ворбис и Альтернативный парк волков и медведей в Черном лесу. Мама Бруно тоже нашла там новый дом.

Шмидт считает, что бурые медведи, возможно, еще не поселятся в Германии, но они могли бы чувствовать себя как дома в основном в южной и восточной Германии, особенно в Альпах, баварских и тюрингских лесах и Рудных горах. Потому что бурые медведи любят леса, особенно в альпийских регионах.

Медведи могут преодолевать большие территории без ограничений. Поэтому медведь из Италии, Словакии или Словении может появиться в Германии. "Большие, малонаселенные лесные области привлекают медведей", - говорит Шмидт.

Медведи предпочитают избегать людей

"Медведи редко теряются, они имеют замечательные навыки навигации, их путешествия не случайны", - объясняет эксперт по медведям. В результате они представляют мало риска для людей. "Если вы не находитесь в приграничных районах Альп, вы вряд ли встретите медведя в настоящее время", - говорит Шмидт, за исключением проблемных медведей, таких как Бруно. Но виноват не медведь; люди чаще всего являются проблемой. Медведи обычно избегают людей. Но если люди пытаются приблизиться к ним, регулярно кормя их, медведи теряют свой страх, и люди могут стать мишенью.

В защищенных зонах фонда это невозможно, говорит Шмидт: "В наших проектах защиты животных мы помогаем спасенным животным вновь открыть для себя свою дикую сторону, предлагая обширные естественные открытые вольеры, подобные Лесу медведей. Посетители могут наблюдать за медведями, волками и рысями так, как они есть на самом деле. Мы также продвигаем осведомленность о жестоком обращении с животными здесь. Вы можете узнать о страданиях, которые люди причиняют животным, и как с этим бороться", - говорит Шмидт.

Отряд обороны медведей

Но есть и другая сторона истории. Например, Индар Байер-Мюллер, член районного совета Алльгой. В прошлом году медведь проходил через ее район. Теперь она возглавляет "Инициативу бурых медведей". В письме к баварскому министру окружающей среды Торстену Глауберу из "Свободных избирателей" она просит "вооруженную готовность к бурому медведю". Это должно включать "оружие и боеприпасы для сдерживания и удаления бурых медведей".

Факт в том: агрессивный бурый медведь может причинить серьезный ущерб скоту фермеров. Однако министерство окружающей среды в Мюнхене отклонило ее просьбу с "нет". "В настоящее время нет доказательств наличия медведя в Баварии", - сказал представитель.

Но если пеший турист неожиданно встретит бурого медведя, Шмидт дает совет: "Оставаться спокойным - это приоритет. Во что бы то ни стало не пытайтесь убежать или напугать медведя". Животное, вероятно, так же напугано, как и вы".

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