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Германия и Франция объединяют усилия в борьбе с незаконными элементами

За последние двадцать five лет действует совместная немецко-французская инициатива, посвященная вопросам безопасности границ. В настоящее время authorities рассматривают необходимость внесения modifications.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 3 минут
За последние двадцать пять лет немцы и французы объединили усилия для усиления мер безопасности на...
За последние двадцать пять лет немцы и французы объединили усилия для усиления мер безопасности на своих границах.

- Германия и Франция объединяют усилия в борьбе с незаконными элементами

На протяжении более чем двух с половиной десятилетий немецкие и французские правоохранительные органы ведут борьбу с преступностью на их общей границе. Агенты из различных полицейских сил, а также таможни делятся данными и разведкой 24/7 в неприметном большом офисе в Кеhle со своими французскими коллегами.

Максиме Фишер, немецкий глава совместного операционного центра, известного как Совместный центр, заявил: "Германия была пионером". Такого центра в Европе не было раньше. Теперь их около 60. "Это очень европейский и практичный проект", - добавил Фишер. Его французский коллега Ален Винтер добавил: "Наша цель - сделать границу несущественной в нашей работе".

Центр был основан 10 марта 1999 года в Оффенбурге, Германия, и позднее переехал в Кехль в 2002 году, где открывается потрясающий вид на Страсбургский собор через Рейн. Министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль (ХДС) заявил: "Преступность не останавливается на пограничных проверках".

Так что же происходит в Кехле?

Центр в основном служит коммуникационным хабом, в котором около 60 сотрудников из обеих стран действуют в качестве связующего звена для ведомств безопасности, но не для граждан. Например, они не проводят физические проверки на ближайшем Европейском мосту, соединяющем Кехль и Страсбург, Франция.

"Мы в основном занимаемся мелкими и средними преступлениями", - подвел итог Фишер. "Расследования и обыски, затрагивающие приграничную зону, входят в наши задачи. Однако мы также активно участвуем в крупных инцидентах безопасности".

Во время Олимпийских игр в Париже 2024 года центр координировал развертывание полиции с соседними странами, при этом 52 полицейских из юго-запада Германии поддерживали своих французских коллег.

Дело о похищенном автодоме

Сотрудники обрабатывают множество дел. Если автодом с GPS-отслеживанием украден на немецкой стороне Рейна, обычно первым делом звонит местная немецкая полиция. Затем они часто связываются со службой коммутации в Кехле. "Немецкий коллега передает информацию французскому коллеге для начала поиска во Франции", - объяснил Фишер. "Автомобили часто можно найти с помощью GPS-отслеживания, часто на шоссе".

Французский полицейский офицер Винтер поделился более сложным случаем с похищением на французской стороне: "Ребенок был похищен из школы отцом, который направился в Данию.-between the services in France and Germany. The man was eventually apprehended at a motorway services stop."

В 2021 году было подано более 21 000 запросов в немецко-французскую службу. "Запросы даже поступают с Мартиники, если есть проблемы с немцами там", - отметил Винтер, имея в виду французский остров в Карибском море. Большинство запросов из его страны больше не поступают из приграничных департаментов, а из всей страны, включая заморские территории.

Ведутся переговоры между министерствами внутренних дел обеих стран о пересмотре соглашения о сотрудничестве полиции и таможни 1997 года. Текущее полицейское соглашение устарело. "Берлин и Париж поняли, что мы работаем не только на границе, но и по всей стране", - заключил Винтер. Однако точный график завершения нового соглашения еще не определен.

Язык не должен быть проблемой в Кехле - сотрудники получают соответствующее обучение. "Между Парижем и Берлином часто используется английский язык", - сказал Винтер. "Здесь, в Кехле, мы приоритетно говорим на французском и немецком".

Хотя в контрольном центре есть отдельные немецкие и французские секции, сотрудники часто демонстрируют более сотрудничающий подход. "Каждый делает все", - является девизом.

Например, в нерабочее время запрос из немецкой национальной полиции может быть обработан государственным служащим или таможенным агентом, который затем переадресует его французскому жандарму. Французская жандармерия является частью вооруженных сил и выполняет полицейские функции. По словам Фишера, центр имеет посредническую роль, выходящую за рамки повседневных операций. "Можете ли вы предоставить нам информацию?" - такие вопросы из Германии могли возникнуть в случае нападений и беспорядков во Франции.

Установление совместного операционного центра в Кехле, известного как Совместный центр, стало значительным шагом в европейском сотрудничестве, с Германией, возглавляющей его и создавшей первый такой центр. Центр служит коммуникационным хабом для около 60 сотрудников из обеих стран, действующих в качестве связующего звена для ведомств безопасности и обрабатывающих различные дела, включая мелкие и средние преступления, расследования, затрагивающие приграничную зону, и координацию развертывания полиции во время крупных инцидентов.

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