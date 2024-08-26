- Германия и Бранденбург должны сохранить свой промышленный сектор.

Лидер ХДС Фридрих Мерц подчеркнул важность промышленных районов в Германии и Бранденбурге. "Мы можем сохранить богатство нашей нации только при условии, что останемся промышленной державой", - заявил он во время посещения открытого угольного разреза в Лихтерфельде-Шаксдорфе вместе с основным кандидатом ХДС на выборах в ландтаг 22 сентября, Яном Редманном.

Несмотря на прекращение производства электроэнергии из угля к 2038 году, этот район нуждается в дальнейшей поддержке. "Этот регион не будет брошен, но получит компенсацию", - заверил Мерц. Пробел будет заполнен за счет создания федеральных административных структур, но в основном за счет поддержки промышленной застройки. "Это промышленный регион, регион производства энергии, и он должен оставаться таковым в будущем", - повторил Мерз.

Роль ландтага в утверждении законодательства, поддерживающего развитие промышленности, является ключевой. Мерц подчеркнул необходимость приоритетного внимания ХДС к промышленным регионам в своей предвыборной программе для Бранденбурга.

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