- Герберт Гронемайер становится спонсором в VfL Бохуме

Герберт Грёнемейер стал спонсором рукава VfL Bochum в Кубке Германии. В матче в воскресенье команда впервые выйдет на поле с надписью "HG 4630 Bochum" на рукаве, объявил футбольный клуб. Это отсылка к юбилею двойного платинового альбома музыканта. Альбом "4630 Bochum" Грёнемейера был выпущен в 1984 году. В первом раунде кубка команда из Рурского региона сыграет против новичка второй лиги "Яhn Регенсбург".

Герберт Грёнемейер попадает на футболку

"Всегда было моей большой мечтой выйти на поле в "Рурштадионе" в футболке "VfL", - сказал Герберт Грёнемейер. Хотя это не произошло, он рад, что "по крайней мере, попал на футболку". Он желает клубу максимального успеха в кубковом сезоне и в Бундеслиге.

"Идея возникла вокруг его грандиозных концертов в нашем "Vonovia Ruhrstadion", - сказал Тим Йост, директор по маркетингу и продажам "VfL Bochum". Клуб очень гордится тем, что выиграл в качестве партнера по кубку одного из самых знаменитых артистов Германии.

Десять евро с каждой футболки пойдут на благотворительность

С футболкой клуб также хочет поддержать благотворительные организации. Десять евро от стоимости ограниченных футболок пойдут в "Tafel Bochum & Wattenscheid e.V. - Kindertafel" и "Suppenküche Bochum e.V.". Кроме того, они получат сумму, собранную с аукциона футболок, worn by the players.

"Мы очень рады, что наша команда выйдет на поле в этом кубковом сезоне с легендарной надписью "HG 4630 Bochum" и что мы можем сделать что-то хорошее через это", - сказал Йост.

Матч Кубка Германии против "Яhn Регенсбург" станет знаменательным событием для "VfL Bochum", так как они впервые выйдут на поле с надписью "HG 4630 Bochum" на рукаве благодаря спонсорскому соглашению с Гербертом Грёнемейером в Кубке Германии.

Влияние Герберта Грёнемейера распространяется не только на дизайн футболки, так как "VfL Bochum" гордится тем, что он у них в качестве партнера по кубку, и десять евро с каждой ограниченной футболки пойдут на благотворительные организации в Bochum.

Читайте также: