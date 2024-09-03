- Генеральный директор Thyssenkrupp, Хенне, должен заменить Габриэля.

Тиссенкрупп - Как сообщается в заявлении компании во вторник, Ильсе Хенне, в настоящее время входящей в состав правления, предстоит возглавить совет директоров Thyssenkrupp Steel. Хенне возглавляет Materials division в группе и сменит на этом посту Сигмара Габриэля. Об этом также сообщала "Рейнская почта".

Недавно четыре члена совета директоров подали в отставку из-за разрыва доверия между ними и правлением. Также ушла Элке Эллер, один из акционеров, но пока не объявлено о замене.

Компания заявила, что заполнит эти вакансии "в кратчайшие сроки", чтобы обеспечить плавный переход.

Хенне присоединилась к правлению в начале года. Ее назначение вместе с Волькмаром Дистхулом шло против желания представителей сотрудников, сделав совет директоров из пяти человек вместо трех. Профсоюз IG Metall расценил это как существенное изменение соучастия после выборов.

Во вторник совет профсоюза IG Metall призвал к большему влиянию со стороны федерального и земельного правительств Северного Рейна-Вестфалии в крупнейшем производителе стали в Германии. Они призвали власти претендовать на два предстоящих места в совете директоров, одно для федерального правительства, а другое для земли, чтобы сохранить сбалансированное распределение ответственности между сталелитейным подразделением и Thyssenkrupp. учитывая, что федеральное и земельное правительства инвестировали 2 миллиарда евро в зеленую трансформацию Thyssenkrupp, такой шаг был бы оправданным и разумным.

Профсоюз IG Metall, выразив озабоченность по поводу изменения соучастия, предложил, чтобы федеральное и земельное правительства Северного Рейна-Вестфалии претендовали на два вакантных места в совете директоров Thyssenkrupp, как они ранее имели представителей в виде профсоюза. Это поможет сохранить сбалансированное распределение ответственности внутри компании.

Запрос профсоюза является реакцией на недавние отставки и изменения в совете директоров Thyssenkrupp, в том числе назначение Ильсе Хенне председателем, что вызвало споры из-за ее назначения против желания представителей сотрудников.

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