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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

"Гема" сообщает подробности о затратах на музыкальные представления на праздничных ярмарках

Множество людей считают тихие рождественские ярмарки необъяснимыми. Тем не менее, растущие сборы GEMA в различных местах вызвали недовольство в 2023 году. Общество коллективного управленияперь делает приоритетом обеспечение-event'Organizers.

 and  Max Becker
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Многие муниципалитеты выразили озабоченность в 2023 году в связи с очевидным ростом счетов GEMA за...
Многие муниципалитеты выразили озабоченность в 2023 году в связи с очевидным ростом счетов GEMA за музыку на своих рождественских ярмарках.

- "Гема" сообщает подробности о затратах на музыкальные представления на праздничных ярмарках

В 2023 году повышение тарифов Гема на музыку на рождественских ярмарках в Германии вызвало озабоченность среди местных администраций. Чтобы предотвратить подобную ситуацию в этом году, организация коллективного управления правами сейчас сосредоточена на всеобъемлющей информационной инициативе.

Эта инициатива включает в себя специальный информационный раздел на сайте Гема, вебинары и руководства по навигации на их портале, подтвердил представитель Мюнхена. Как добавил член правления Георг Оллер, цель состоит в том, чтобы предоставить ясность в планировании, чтобы все организаторы понимали применимый тариф и процесс регистрации музыки.

Бюро по musikalischen Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Гема) базируется в Баварии и представляет интересы примерно 95 000 музыкантов, композиторов и авторов текстов. В сущности, плата Гема взимается всякий раз, когда музыка используется публично, например, на мероприятиях или как фоновая музыка в торговых заведениях.

Кроме жанра музыки, масштаб ярмарки и количество дней работы являются важными факторами, влияющими на установление лицензионного сбора. Музыка также может использоваться по-разному на рождественских ярмарках: как фоновая музыка, транслируемая через динамики, или как живые выступления на сцене.

В дни с живыми выступлениями применяется тариф для городских фестивалей (U-ST), охватывающий всю площадь рождественской ярмарки. Однако если музыка не исполняется живым, а транслируется через динамики, используется только как фоновая музыка, с носителей звука или по радио, применяются другие тарифы.

В прошлом году несколько немецких муниципалитетов выразили обеспокоенность по поводу чрезвычайно высоких счетов Гема за музыку на рождественских ярмарках. В знак протеста несколько городов провели "День тишины" без музыки на рождественской ярмарке.

Гема настаивала на том, что основа расчета не изменилась. Тем не менее, некоторые рождественские ярмарки сообщили о меньших площадях, которые были проверены впервые в 2022 году. Эти "аномалии в оценке тарифа" побудили Гема заранее информировать всех организаторов о использовании музыки на их соответствующих рождественских ярмарках в 2023 году.

В 2023 году Гема выдала лицензии на использование музыки на около 4000 рождественских ярмарках в Германии. Обычно эти ярмарки занимали площади от 100 до 3000 квадратных метров, с отдельными случаями, превышающими 10 000 квадратных метров.

Всеобъемлющая информационная инициатива Гема направлена на решение проблем в Баварии, поскольку в прошлом году несколько немецких муниципалитетов, в том числе в Баварии, выразили обеспокоенность по поводу высоких счетов Гема за музыку на рождественских ярмарках. Чтобы обеспечить ясность и предотвратить какие-либо аномалии в оценке тарифов, Гема из Баварии включила информацию, специально адаптированную для организаторов в Баварии.

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