- Гейденхайм участвует в Кубке Европы

ФК Хайденхайм начал свой этап группового раунда Лиги конференций захватывающей победой, что обещает еще больше европейских вечеров. Немецкий клуб Бундеслиги обыграл предыдущих шведских чемпионов БК Хаккен со счетом 3-2 (1-0) в ответном матче плей-офф. Марвин Пиерингер открыл счет на 30-й минуте, а Зейдан Инусса (59') и Жереми Агбонифо (79') переломили ход матча в пользу гостей. Несмотря на поздние голы от запасных Пауля Ваннера (84') и Матиаса Хонсака (90+2), швабы смогли одержать победу.

Хайденхайм ранее выиграл гостевой матч со счетом 2-1 неделей ранее. Это была первая международная домашняя игра в истории клуба, и в этом сезоне ожидается как минимум еще три таких игры. Соперники по групповому этапу для ФКХ будут определены в пятницу, и клуб из Остальба сыграет дома против трех команд, а также отправится в гости к трем другим.

Первый домашний гол в Кубке Европы для Пиеринга

Пиерингер воспользовался ошибкой соперника и забил свой первый домашний гол в Кубке Европы после 30 минут. Миккель Кауфманн мог удвоить преимущество, но вратарь Хаккена Петер Абрахамссон мастерски отбил удар головой Кауфманна о перекладину (34').

Вскоре после перерыва Денис Томалла не использовал отличный шанс сделать счет 2-0 (51'), но Инусса сравнял счет точным низовым ударом. Агбонифо вывел команду вперед ударом с разворота, но запасные Ваннер и Хонсак все же забили поздние голы, обеспечив победу Хайденхайму.

После того как ФК Хайденхайм гарантировал себе место в групповом этапе Лиги конференций, клуб с нетерпением ждет возможности сыграть еще больше домашних матчей в Кубке Европы в этом сезоне. Гол Пиеринга в первом тайме против БК Хаккена в Кубке Европы стал значительным достижением как для игрока, так и для клуба.

Читайте также: