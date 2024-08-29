Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКубок Европы

Гейденхайм участвует в Кубке Европы

Хеideneхайм ФК обеспечивает проход в групповой этап Лиги конференций.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- Гейденхайм участвует в Кубке Европы

ФК Хайденхайм начал свой этап группового раунда Лиги конференций захватывающей победой, что обещает еще больше европейских вечеров. Немецкий клуб Бундеслиги обыграл предыдущих шведских чемпионов БК Хаккен со счетом 3-2 (1-0) в ответном матче плей-офф. Марвин Пиерингер открыл счет на 30-й минуте, а Зейдан Инусса (59') и Жереми Агбонифо (79') переломили ход матча в пользу гостей. Несмотря на поздние голы от запасных Пауля Ваннера (84') и Матиаса Хонсака (90+2), швабы смогли одержать победу.

Хайденхайм ранее выиграл гостевой матч со счетом 2-1 неделей ранее. Это была первая международная домашняя игра в истории клуба, и в этом сезоне ожидается как минимум еще три таких игры. Соперники по групповому этапу для ФКХ будут определены в пятницу, и клуб из Остальба сыграет дома против трех команд, а также отправится в гости к трем другим.

Первый домашний гол в Кубке Европы для Пиеринга

Пиерингер воспользовался ошибкой соперника и забил свой первый домашний гол в Кубке Европы после 30 минут. Миккель Кауфманн мог удвоить преимущество, но вратарь Хаккена Петер Абрахамссон мастерски отбил удар головой Кауфманна о перекладину (34').

Вскоре после перерыва Денис Томалла не использовал отличный шанс сделать счет 2-0 (51'), но Инусса сравнял счет точным низовым ударом. Агбонифо вывел команду вперед ударом с разворота, но запасные Ваннер и Хонсак все же забили поздние голы, обеспечив победу Хайденхайму.

После того как ФК Хайденхайм гарантировал себе место в групповом этапе Лиги конференций, клуб с нетерпением ждет возможности сыграть еще больше домашних матчей в Кубке Европы в этом сезоне. Гол Пиеринга в первом тайме против БК Хаккена в Кубке Европы стал значительным достижением как для игрока, так и для клуба.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Началась новая театральная глава в Семплер оперном театре, где продемонстрирован музыкальный...
Федеральные земли Германии

Семеропера начинает свой новый сезон с представления "Летающего голландца"

Начинается новый этап для Дрезденской государственной оперы. Нору Шмид, нового интенданта, назначают в престижный театр, расположенный на Theaterplatz. Jednak, Drezdenzki Saxon State Orchestra получает нового главу.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Во время недели государственных выборов Фестиваль Genes Loci демонстрирует маркер
Федеральные земли Германии

начало фестиваля Genius Loci в мемориале Бухенвальда, с демонстрацией различных видео

В этом году артисты, участвующие в Международном фестивале Гений места, углубляются в деликатное место своим творчеством: Мемориал Бухенвальд.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
physiques получили травмы во время столкновения, в котором участвовали подростки, недалеко от...
Федеральные земли Германии

Спорное взаимодействие среди подростков на открытом бассейне - жертвы

В общественном бассейне в Гиhrteхайме две группы вступили в физическое противостояние. Похоже, что ранее между ними уже произошел спор. Авторитеты расследуют возможные случаи тяжких телесных повреждений.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Тино Чрупалла, Йорг Урбан и Алисе Видель продемонстрировали уверенность в победе для своей партии...
Федеральные земли Германии

В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации"

- В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации" Лидер AfD, Алиса Вайдель, выдвинула обвинения в "манипулировании выборами" против коалиции "Светофор" и Союза в ответ на их предложения ужесточить политику безопасности и миграции. В своем выступлении после мероприятия по кампании саксонского AfD

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Эрик досрочно покинул лагерь Легенда на 14-й день.
Общество

Человек воспринимал это как решающий элемент

- Человек воспринимал это как решающий элемент Несмотря на то, что Эрик Штехфест (35) дошел до второго этапа, он не стал Джунглькингом в "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" (последний эпизод). Его исключили на 14-й день, сначала через RTL+ и later на RTL линейном телевидении. На

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Мистер Ньюс в данный момент недоступен.
Культура

Мистер Ньюс в данный момент недоступен.

В течение многих лет ведущий новостей Ян Хофф, известный как знакомый многим, работал на 'Tagesschau' и более поздно на RTL. Теперь мы ломаем голову над его будущими планами.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Началась новая театральная глава в Семплер оперном театре, где продемонстрирован музыкальный...
Федеральные земли Германии

Семеропера начинает свой новый сезон с представления "Летающего голландца"

Начинается новый этап для Дрезденской государственной оперы. Нору Шмид, нового интенданта, назначают в престижный театр, расположенный на Theaterplatz. Jednak, Drezdenzki Saxon State Orchestra получает нового главу.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно