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Где все еще сильно бьется

 and  Katherine Bradley
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Где все еще сильно бьется

После самого жаркого дня года с 36,5°C в Аахене и сильными штормами, особенно на западе и юге, сегодня снова грозят грозы с предупреждениями о неблагоприятных погодных условиях. Шторм "Квинтесса" бушует прямо в центре Германии. На этот раз он движется на восток.

Жара и жаровая нагрузка перед грозой и громом

Жара и жаровая нагрузка являются главными темами сегодня. Утром термометр на востоке уже достиг отметки 25°C. И пики будут превышать 30°C, некоторые районы достигнут около 35°C. Однако вряд ли будет побит новый рекорд в этом году. Не нужно, так как влажный и душный воздух уже достаточно сложен. Особенно на северо-востоке, в районе от рек Везер и Эльба через Саксонию-Анхальт и Бранденбург до Саксонии действует предупреждение о высокой жаровой нагрузке.

Грозы с потенциалом неблагоприятных погодных условий движутся на восток

Сегодня шторм "Квинтесса" принесет дожди или даже сильные грозы на запад и северо-запад. На востоке день начнется с частично ясной погоды. В течение дня по всей стране образуются местные сильные грозы с потенциалом неблагоприятных погодных условий. Это может снова привести к сильным дождям, град до 5 см в диаметре или сильным ветрам. Только к Померании дождь придет позже. Здесь также не так влажно.

На северо-западе температура упадет до 23-27°C, а на юге и востоке будет по-прежнему жарко, 30-35°C. В четверг ночью опасная зона грозовых штормов сместится дальше на восток.

Четверг - день погодной тишины

В четверг не везде будет сухо, но будет заметное улучшение погоды, и великая духота уйдет. Максимальные температуры будут в пределах "нормального летнего" диапазона 23-32°C. На северо-востоке могут быть еще несколько дождей, а с Саксонии на юг могут быть грозы. Однако не будет предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, и с запада будут более длительные дружелюбные периоды.

Прогноз на выходные: снова жара на юге - в остальном переменная погода

Будут и дружелюбные периоды, но дожди, грозы и штормы будут продолжать смешиваться. В пятницу, особенно у Северного моря и над южными горами, и в субботу, более широко по всей стране. В воскресенье это будет больше направлено на Альпы. Сначала пики будут около 30°C, но в воскресенье они достигнут только 20-25°C. По крайней мере, великая духота уйдет.

Несмотря на предстоящую смену погоды, жаровая нагрузка остается проблемой

На северо-востоке, несмотря на то, что шторм "Квинтесса" движется на восток, остается в силе предупреждение о высокой жаровой нагрузке, делая влажный и душный воздух проблемой.

Грозы и предупреждения о неблагоприятных погодных условиях ожидаются на востоке

По мере того как шторм "Квинтесса" проходит по стране, ожидаются местные сильные грозы с потенциалом неблагоприятных погодных условий на востоке, что приведет к сильным дождям, града или сильным ветрам, и будут выпущены дальнейшие предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.

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