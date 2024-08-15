Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиМой друг.

Где сюжет, ублюдок?

Третий сезон Медведя - с гениальными диалогами и изощрёнными образами. Сюжет достаточно тонкий. Тем не менее, его стоит посмотреть.

 and  Melissa Williams
Время чтения 3 минут
Говядина доступна на кухне: Третий сезон 'Медведя' сейчас транслируется на Disney Plus
Говядина доступна на кухне: Третий сезон 'Медведя' сейчас транслируется на Disney Plus

- Где сюжет, ублюдок?

Наконец-то чертова продажа сэндвичей должна начаться. Чертова хиппи-керамика слишком дорогая. И постоянно, чертова ложка для чая пропадает. Черт! Сотрудники ресторана "Медведь" уже семьдесят два раза бросили соленую "чертову" фразу во втором эпизоде.

С третьим сезоном "Медведя" на Disney Plus вернулось все очарование, которое делает успешный сериал. Шеф Карми (Джереми Аллен Уайт) открывает свой безупречный ресторан высокой кухни в Чикаго. Убогий магазин сэндвичей, который он унаследовал от брата в предыдущих сезонах, остался в прошлом. Теперь салфетки выровнены по краю стола. Подруга Карми случайно бросила его в конце прошлого сезона. pelo menos agora ele pode se concentrar inteiramente em seu novo objetivo: ganhar uma estrela Michelin.

В "Медведе" почти все так же, как и всегда: грубые шутки, блестящие кадры кипящих кастрюль и идеально разделанной рыбы. Диалог происходит быстрыми очередями, которые кажутся настолько настоящими, что вы чувствуете, будто находитесь на краю стальной кухни, с теплой колой в пластиковом стакане. Он потрескивает и шипит, пузырится и гремит. Где-то постоянно пищит плита, кто-то ругается и кричит "Да, шеф!" в лицо.

Прошлое нагоняет "Медведя" на Disney Plus

В сезоне много всего. Помощник Карми Сидни (недооцененный: Аyo Edebiri) начинает отдаляться от своего отца. Мы узнаем, как Тине (Лизы Colón-Zayas) удалось оказаться на кухне из-за бедности. Навязчивая сестра Карми Натали Берзатто (Эбби Эллиот) беременна и боится, что не преодолеет трудное детство вовремя.

Но больше всего это о Карми и его травме. Его преследуют воспоминания о ранней карьере под руководством садистского босса (уместно пугающий: Джоэл Макхейл). Токсичный рабочий опыт Карми просачивается в настоящее. Он накладывает драконовские правила и сводит с ума свою команду постоянно меняющимся меню: утка с абрикосом или вишней или апельсином – или может быть вишней? Когда Карми сталкивается с токсичным боссом с "Я слишком часто думаю о тебе", вы хотите кричать: Да, именно!

Это становится темнее, чем в предыдущих сезонах. И не выглядит так аппетитно, как раньше. Блюдо "Семь рыб", основанное на семейной традиции choleric матери Карми, сокращено до одной рыбы. Потому что Карми помнит, как его бывший босс кричал ему: "Уменьшить!" Он хочет готовить кухню звездного уровня, а не тарелку чипсов. Идеально кубированные овощи с бесцветным бульоном и странно расположенные мясные суставы выглядят как пародия на высококлассную гастрономию в некоторых сценах.

Кому нужна интрига?

К сожалению, остается: интрига. Мы узнаем мало нового о Карми и его команде. Если вы поняли травму Карми из первого значимого флешбэка, вы можете пропустить весь первый эпизод и большую часть последнего. И в остальном мы в основном ждем... начала схваток или визита гастрономического критика.

Те, кто привязался к ансамблю за последние сезоны, все равно получат удовольствие от этого. Режиссер Christopher Storer, кажется, знает, что может положиться на хайп вокруг сериала. Конечно, с четырьмя премиями "Золотой глобус" и десятью премиями "Эмми" в прайм-тайм. В США, где сериал выходил с июня, каждый гостевой appearances, каждый намек и каждый рецепт были разобраны и проанализированы. Рецепты из меню "Медведя" можно приготовить дома поклонникам.

За свою тщательную аутентичность "Медведь" был отмечен с самого начала. От изысканных блюд ("Айгулетта из хамачи с кровяным апельсиновым соусом"), до кричащего жаргона, до пластиковых стаканов, все должно быть как можно ближе к реальным кухням ресторанов. В своих напряженных моментах "Медведь" полон тонких намёков на шеф-поваров. Когда команда Карми вешает ряд фотографий знаменитых критиков еды, в реальных тяжеловесах, таких как Naomi Fry из The New Yorker, включены. Рестораны действительно подавали "шары из яблок, наполненные гелием" и "икру из мороженого". Даже ручка, которой Карми черкает фразы и рецепты (ручка Pilot G2 Gel Roller Pen), является намёком на ресторан "Французская прачечная", один из самых престижных в мире. Три Мишлен звезды – естественно.

Смотреть "Медведя" интенсивно – но стоит

Этот разбор индустрии может быть иногда неловким. В гостевом появлении блестящая Olivia Colman получает линию: "Это чудо, что эти места существуют." Она имеет в виду не пирамиды, а рестораны. О работе шеф-повара сказано, что это "опыт, где каждый опыт в жизни происходит одновременно в тех же четырех стенах, и затем вы можете быть дирижером всего этого". Хотя есть восхищение ремеслом, это немного перебор.

Сезон "Медведя" чувствуется как субботняя ночная смена в ресторане: вас ругают и оскорбляют, вы что-то упускаете в суете, и к концу вы слишком устали, чтобы хотеть чего-то, кроме тарелки спагетти. В интервью главный актер Джереми Аллен Уайт намекнул, что четвертый сезон уже был снят. Это хорошо знать, потому что финальный эпизод третьего сезона заканчивается на клиффхэджере. И с словом: "Мать твою!"

В бурлящем ансамбле "Медведь" друг Карми и целеустремлённый компаньон Сидни (Айо Эдебири) сталкивается с личными трудностями, что приводит к отчуждению от её отца. Что же касается раздражающей сестры Карми Натали (Эбби Эллиотт), её беременность поднимает вопросы о преодолении её сложного прошлого.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Знаменитая футболка Бейба Рута может быть продана за рекордные 30 миллионов долларов.
Культура

Знаменитая футболка Бейба Рута может быть продана за рекордные 30 миллионов долларов.

Футболка, в которой легендарный игрок Нью-Йорк Яgendeчное сses Бейб Руth frappé один из самых знаменитых хоумранов, выставлена на продажу.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В кухне есть говядина: Третий сезон 'Медведя' в настоящее время идет на Disney Plus
Культура

Где сюжет, ублюдок?

Медведь вступает в сезон 3 - с гениальными диалогами и изысканной визуализацией. Сюжет достаточно тонкий. Тем не менее, стоит посмотреть.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно