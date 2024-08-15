- Где сюжет, ублюдок?

Наконец-то чертова продажа сэндвичей должна начаться. Чертова хиппи-керамика слишком дорогая. И постоянно, чертова ложка для чая пропадает. Черт! Сотрудники ресторана "Медведь" уже семьдесят два раза бросили соленую "чертову" фразу во втором эпизоде.

С третьим сезоном "Медведя" на Disney Plus вернулось все очарование, которое делает успешный сериал. Шеф Карми (Джереми Аллен Уайт) открывает свой безупречный ресторан высокой кухни в Чикаго. Убогий магазин сэндвичей, который он унаследовал от брата в предыдущих сезонах, остался в прошлом. Теперь салфетки выровнены по краю стола. Подруга Карми случайно бросила его в конце прошлого сезона. pelo menos agora ele pode se concentrar inteiramente em seu novo objetivo: ganhar uma estrela Michelin.

В "Медведе" почти все так же, как и всегда: грубые шутки, блестящие кадры кипящих кастрюль и идеально разделанной рыбы. Диалог происходит быстрыми очередями, которые кажутся настолько настоящими, что вы чувствуете, будто находитесь на краю стальной кухни, с теплой колой в пластиковом стакане. Он потрескивает и шипит, пузырится и гремит. Где-то постоянно пищит плита, кто-то ругается и кричит "Да, шеф!" в лицо.

Прошлое нагоняет "Медведя" на Disney Plus

В сезоне много всего. Помощник Карми Сидни (недооцененный: Аyo Edebiri) начинает отдаляться от своего отца. Мы узнаем, как Тине (Лизы Colón-Zayas) удалось оказаться на кухне из-за бедности. Навязчивая сестра Карми Натали Берзатто (Эбби Эллиот) беременна и боится, что не преодолеет трудное детство вовремя.

Но больше всего это о Карми и его травме. Его преследуют воспоминания о ранней карьере под руководством садистского босса (уместно пугающий: Джоэл Макхейл). Токсичный рабочий опыт Карми просачивается в настоящее. Он накладывает драконовские правила и сводит с ума свою команду постоянно меняющимся меню: утка с абрикосом или вишней или апельсином – или может быть вишней? Когда Карми сталкивается с токсичным боссом с "Я слишком часто думаю о тебе", вы хотите кричать: Да, именно!

Это становится темнее, чем в предыдущих сезонах. И не выглядит так аппетитно, как раньше. Блюдо "Семь рыб", основанное на семейной традиции choleric матери Карми, сокращено до одной рыбы. Потому что Карми помнит, как его бывший босс кричал ему: "Уменьшить!" Он хочет готовить кухню звездного уровня, а не тарелку чипсов. Идеально кубированные овощи с бесцветным бульоном и странно расположенные мясные суставы выглядят как пародия на высококлассную гастрономию в некоторых сценах.

Кому нужна интрига?

К сожалению, остается: интрига. Мы узнаем мало нового о Карми и его команде. Если вы поняли травму Карми из первого значимого флешбэка, вы можете пропустить весь первый эпизод и большую часть последнего. И в остальном мы в основном ждем... начала схваток или визита гастрономического критика.

Те, кто привязался к ансамблю за последние сезоны, все равно получат удовольствие от этого. Режиссер Christopher Storer, кажется, знает, что может положиться на хайп вокруг сериала. Конечно, с четырьмя премиями "Золотой глобус" и десятью премиями "Эмми" в прайм-тайм. В США, где сериал выходил с июня, каждый гостевой appearances, каждый намек и каждый рецепт были разобраны и проанализированы. Рецепты из меню "Медведя" можно приготовить дома поклонникам.

За свою тщательную аутентичность "Медведь" был отмечен с самого начала. От изысканных блюд ("Айгулетта из хамачи с кровяным апельсиновым соусом"), до кричащего жаргона, до пластиковых стаканов, все должно быть как можно ближе к реальным кухням ресторанов. В своих напряженных моментах "Медведь" полон тонких намёков на шеф-поваров. Когда команда Карми вешает ряд фотографий знаменитых критиков еды, в реальных тяжеловесах, таких как Naomi Fry из The New Yorker, включены. Рестораны действительно подавали "шары из яблок, наполненные гелием" и "икру из мороженого". Даже ручка, которой Карми черкает фразы и рецепты (ручка Pilot G2 Gel Roller Pen), является намёком на ресторан "Французская прачечная", один из самых престижных в мире. Три Мишлен звезды – естественно.

Смотреть "Медведя" интенсивно – но стоит

Этот разбор индустрии может быть иногда неловким. В гостевом появлении блестящая Olivia Colman получает линию: "Это чудо, что эти места существуют." Она имеет в виду не пирамиды, а рестораны. О работе шеф-повара сказано, что это "опыт, где каждый опыт в жизни происходит одновременно в тех же четырех стенах, и затем вы можете быть дирижером всего этого". Хотя есть восхищение ремеслом, это немного перебор.

Сезон "Медведя" чувствуется как субботняя ночная смена в ресторане: вас ругают и оскорбляют, вы что-то упускаете в суете, и к концу вы слишком устали, чтобы хотеть чего-то, кроме тарелки спагетти. В интервью главный актер Джереми Аллен Уайт намекнул, что четвертый сезон уже был снят. Это хорошо знать, потому что финальный эпизод третьего сезона заканчивается на клиффхэджере. И с словом: "Мать твою!"

В бурлящем ансамбле "Медведь" друг Карми и целеустремлённый компаньон Сидни (Айо Эдебири) сталкивается с личными трудностями, что приводит к отчуждению от её отца. Что же касается раздражающей сестры Карми Натали (Эбби Эллиотт), её беременность поднимает вопросы о преодолении её сложного прошлого.

Читайте также: