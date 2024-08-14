- Где мы в "Чужой" временной шкале?

С тех пор, как Сигурни Уивер (74) впервые установила контакт с паразитическим ксеноморфом из "Чужого" в 1979 году, прошло уже 45 лет. Своим темным шедевром, который держит удар перед современными фильмами ужасов, режиссер Ридли Скотт (86) написал значительную главу в истории кино. 15 августа в немецких кинотеатрах выйдет фильм "Чужой: Ромул", который попытается превзойти наследие серии "Чужой" несколькими способами. "Ромул" - это, по сути, сиквел и приквел, действие которого происходит в то время, по которому многие поклонники "Чужого" ностальгически тоскуют.

Новое мясо - о чем фильм "Чужой: Ромул"

Группа молодых космических колонизаторов не может поверить в свою удачу. В бескрайнем просторе космоса Рейн (Кейли Спини, 26), Анди (Дэвид Джонссон, 31), Тайлер (Арчи Ренaux, 26) и их спутники находят, кажется, заброшенную космическую станцию. Однако они слишком поздно понимают, что на борту станции их не ждет богатство - а самую опасную форму жизни во Вселенной.

57 Очень Значительных Года

С "Прометеем" (2012) и "Чужой: Завет" (2017) Скотт лично создал приквел к своему культовому фильму. Однако последующие сиквелы были другими: в 1986 году "Чужие - Начало" снял "Терминатора" Джеймс Кэмерон (69), "Чужой 3" (1992) режиссировал Дэвид Финчер (61), а "Чужой - Воскрешение" в 1997 году снял Жан-Пьер Женет (70), режиссер "Фаворитки". За "Чужой: Ромул" отвечает другой режиссер: Феде Альварес (46, "Злословье") принес свою современную интерпретацию материала на экран, а Скотт выступил одним из продюсеров.

Время, выбранное для "Чужого: Ромула", очень значимо: фильм происходит в течение 57 лет между "Чужим" и "Чужими" (то есть частью одной и частью две). После того, как главный герой Эллен Рипли (Уивер) спалила Чужого двигателем своего спасательного корабля, единственный выживший с Ностромо (вместе со своим котом Джонси) дрейфовал в криогенной капсуле в неизвестное будущее.

В начале "Чужих" Камерона спасательный корабль наконец-то нашли, и Рипли, а также ее кот, были разморожены. Гораздо больше, чем ее кошачий компаньон, ее беспокоило то, что прошло 57 лет, и теперь был 2179 год вместо 2122-го. За это время планета, где команда Ностромо впервые столкнулась с ксеноморфами, не только была открыта людьми, но и колонизирована, подавая монстрам на серебряном блюде defenseless hosts.

Поскольку "Чужой: Ромул" происходит после "Чужого" и перед "Чужими", жестокая Рипли не играет роли - она дрейфует в космосе в криогенном сне. Угроза, которую представляет собой паразитический "совершенный организм", как выразился Эш (Иэн Холм, 1931-2020) в "Чужом", для человечества все еще неизвестна. В общем, молодые главные герои "Ромула" не знают, что ждет их на заброшенной космической станции - в отличие от зрителей.

♫ Пока Рейн, Анди, Тайлер и их спутники исследуют заброшенную космическую станцию, в их шлемах звучит жуткая мелодия "♫ Я стану звездой ♫", не тронутая бескрайностью космоса. ♫ После свидетелей ужасов, которые представил "Чужой", зрители не могут удержаться от того, чтобы не подпевать этой ироничной песне, напоминая себе, что даже в самых темных уголках Вселенной мечты человечества никогда не умирают полностью.

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