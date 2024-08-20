- Где его сын?

Пьетро Ломбарди (32) и его партнер Лаура Мария Рюпа (28) в настоящее время ждут своего второго ребенка, делая акцент на слове "в настоящее время". Кажется, будущий папа Ломбарди начинает немного нервничать. Он поделился видео в Instagram 20 августа, на котором запечатлена его Лаура на ультразвуковом обследовании. "Когда же мой парень наконец появится?", - спрашивает Ломбарди со смехом в истории.

Ожидание также высоко для будущей мамы Лауры. В начале августа она написала в Instagram: "Я еле сдерживаюсь от волнения, чтобы наше 'скоро' превратилось в 'наконец' и держать тебя на руках". Она сопроводила это сообщение фотографией, гордо демонстрирующей живот.

Пара уже воспитывает маленького Леано (1), который родился в начале 2023 года. В январе 2024 года они подтвердили появление своего второго ребенка, а в апреле объявили, что это будет мальчик. Это будет третий ребенок Ломбарди. У него также есть сын Алессио (9) от прошлого брака с Сарай Энгельс (31).

Возможные проблемы с вторым ребенком Пьетро и Лауры

Более 2,9 миллиона подписчиков в Instagram пары, возможно, надеются на беспроблемные роды на этот раз. В июле прошлого года Рюпа поделилась, что находится в больнице. "К сожалению, возникли некоторые проблемы, такая же ситуация, как и с Леано", - написала она тогда. Их первый сын родился на шесть недель раньше срока.

Был высокий риск того, что второй ребенок родится до 34-й недели беременности, в результате чего Лаура получала лекарства. "Все произошло так внезапно, беременность протекала идеально и была очень прекрасной до сих пор", - объяснила она в своих историях.

Несмотря на опасения из-за предыдущего опыта, Пьетро и Лаура полны надежды на более гладкие роды со вторым ребенком, что видно из шутливого вопроса Ломбарди в Instagram. Ниже приведен список категорий товаров, которые могут помочь справиться с возможными проблемами во время беременности Лауры: пренатальные витамины, принадлежности для родовой палаты и удобные вещи для ребенка.

Читайте также: