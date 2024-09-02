- Гарри, герцог Сассекский, якобы намерен вернуться в Соединенное Королевство.

Гарри, ранее славившийся как королевский особа, вместе со своей супругой Меган объявили о своем уходе с королевских постов в начале 2020 года, вызвав волнение в британском королевском кругу. Оставляя свою семью и родину, Гарри сослался на постоянное внимание британских СМИ и недостаточную семейную поддержку, как он рассказал в своем документальном фильме Netflix. Сейчас проживая в Монтесито, Калифорния, с Меган и их детьми, сообщается, что Гарри не полностью доволен своим нынешним местом жительства.

По словам недавней статьи в "Mail on Sunday", Гарри, возможно, мечтает о возвращении в свою родину, Великобританию. В основном, чтобы наладить отношения с семьей и, возможно, участвовать в некоторых общественных мероприятиях, чтобы восстановить свою подпорченную репутацию.

Принц Гарри ищет примирения с семьей

В статье упоминается, что Гарри связывался со своими бывшими знакомыми через WhatsApp, ища их поддержку для своего возвращения. Разговоры якобы крутятся вокруг фразы "Добро пожаловать, Гарри, из изгнания". Эдуард Лэйн Фокс, бывший личный секретарь Гарри, отрицает какое-либо участие, заявляя: "Нет, это не то, о чем я знаю".

Причины возможного визита Гарри в Великобританию включают желание примириться со своим отцом, королем Карлом III; недовольство работой американских пиарщиков, что привело к изменению его общественного образа; и недавнее увольнение Кристины Вейл Ширмер, бывшего старшего советника фонда "Арчевелл" Гарри и Меган. Ее уход после увольнения девяти других сотрудников, якобы побудил Гарри пересмотреть свою пиар-стратегию.

Близкий источник рассказал "Mail on Sunday", что Гарри склоняется к голливудским пиарщикам и хочет возобновить связи со старыми друзьями и знакомыми. Другой знакомый рассказал "The Sun", что Гарри все больше чувствует себя изолированным в Калифорнии и связывается со своими британскими друзьями в поисках утешения.

Тень Гарри в славе Меган

Гарри ищет цели в своей жизни, просто наблюдая, как Меган делает джем, прокомментировала журналистка "Times" Хилари Роуз в отношении возможных планов Гарри по возвращению. Хотя Меган строит бизнес на основе образа жизни с брендом американской Ривьеры и, как сообщается, пишет книгу, Гарри лишен значительных обязательств, кроме своих Игр несокрушимых. На публичных мероприятиях, таких как его поездка в Колумбию, Гарри часто оказывается в тени Меган, что знакомо ему с тех пор, как он был в тени своего старшего брата Уильяма, и описано в его книге "Спаре" (немецкое название: "Резерв").

Теперь, в ироничном повороте, Гарри надеется обрести обновление в своей бывшей родине, Великобритании. Как королевский особа, Гарри получил внимание за то, что встречался с людьми и представлял себя как доступного и непринужденного. Друг из его круга сказал газете, что если Гарри вернется в Великобританию скромно, без помпы, и примет участие в обычных мероприятиях, он может снова завоевать расположение британской публики, хотя и будет ограничен вначале церемониями cutting ribbon.

"Times" предлагает, что Гарри может изучить искусство усердной работы без шума, наблюдая за своей тетей, принцессой Анной. Сестра короля Карла III известна как самая трудолюбивая и популярная фигура в британской королевской семье. Черты, такие как лояльность, настойчивость и сдержанность, отличают принцессу Анну. Гарри имеет возможность сделать первые шаги в этом направлении с выпуском своей мемуарной книги "Спаре" в октябре в мягкой обложке. В неожиданном повороте Гарри объявил, что книга не будет пересмотрена для включения недавних событий, и он не будет участвовать в продвижении книги.

В своем стремлении к примирению принц Гарри, якобы, рассматривает возможность посетить свою родину, Соединенные Штаты Америки, в частности, связываясь со своими бывшими знакомыми для поддержки. По словам источников, этот потенциальный возврат мотивирован желанием наладить отношения с семьей, в частности, с его отцом, королем Карлом III.

Решение Гарри пересмотреть свою пиар-стратегию, возможно, также было вызвано недавними изменениями в его фонде "Арчевелл", таким как увольнение Кристины Вейл Ширмер. С возможным переходом к голливудским пиарщикам и желанием комфорта от старых британских друзей, Гарри, кажется, жаждет перемен в своем нынешнем калифорнийском образе жизни.

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