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Гарольд Глоклер выставляет свою виллу на продажу

 and  Alex Stellmacher
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Гарольд Глоклер выставляет свою виллу на продажу

В далёкие времена Гарольд Глёклер и его партнёр Дитер Шрот называли этот виллу в Кирххайме-на-Вайнштрассе своим гнёздышком любви. Однако после того, как их отношения дали трещину, дизайнер решил продать это место. Он объявил о своих намерениях избавиться от этого имущества в Рейнланд-Пфальце в прошлом году, проведя 15 лет в Берлине после тысячелетия, прежде чем finally выставить его на продажу в 2022 году.

Цена этого имущества держится в секрете, но объявление даёт нам представление о его особенностях. Расположенная на 300 квадратных метрах, она может похвастаться 11 комнатами, бассейном на открытом воздухе и сауной, ждущими нового владельца, чтобы сделать их своими. Вилла, известная как "Шато Помпооос", сохранила тот же роскошный шарм, что и её бывший хозяин, Гарольд Глёклер. Здесь можно найти комнаты, полностью покрашенные в красный и чёрный цвета, и одну, украшенную яркой зелёной обоями.

"Элитный уровень безопасности"

Объявление об этом трёхэтажном имуществе гласит: "Живите как король, это величественное поместье оставляет вас в изумлении своей парковой планировкой и атмосферой, полной роскоши и стиля". И оно обещает: "Это изысканное имущество отвечает всем вашим желаниям, позволяя превратить ваши мечты в реальность".

В спальне есть дверь с высокой степенью безопасности, а весь верхний этаж закрывается роликовым воротами, гарантируя "наивысший уровень безопасности для ваших ценных вещей", добавляет агент по недвижимости.

Гарольд Глёклер прославился своим брендом "Помпооос" и появлениями на каналах шоппинга. Он сидел в жюри "Пусть танцуют все" в 2010 и 2011 годах, у него был документальный фильм на Vox, и он был судьёй в реалити-шоу "Красивые и настоящие. Плюс-сайз" в 2016 году. Он участвовал в RTL-лагере в 2022 году. Он и Шрот были вместе 35 лет, восемь из которых они были женаты. В феврале 2023 года они объявили о своём расставании.

Дизайнер моды Гарольд Глёклер, известный своим роскошным брендом "Помпооос", гарантировал элитный уровень безопасности в своей вилле, с дверью с высокой степенью безопасности в спальне и роликовыми воротами, закрывающими весь верхний этаж, обеспечивая наивысший уровень защиты для его ценных вещей.

В роскошном "Шато Помпооос", вдохновлённом экстравагантным стилем моды Гарольда Глёклера, потенциальные покупатели могут найти комнаты, покрашенные в яркие цвета, такие как красный и чёрный, и даже одну, украшенную яркими зелёными обоями, давая представление о уникальном вкусе дизайнера в интерьере.

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