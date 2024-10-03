Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Гарфилд выражает сильный интерес к восстановлению роли Человека-паука, заявив, что определенно да на 100%.

Возможность вновь увидеть Эндрю Гарфилда висящим на небоскребе в роли Человека-паука не столь rèльна.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Актер Эндрю Гарфилд посещает Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне 2024 в Испании.
Актер Эндрю Гарфилд посещает Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне 2024 в Испании.

Гарфилд выражает сильный интерес к восстановлению роли Человека-паука, заявив, что определенно да на 100%.

В интервью, опубликованном в среду журналом Esquire, актер выразил желание вернуться к роли паукообразного супергероя при определенных условиях. Он упомянул, что согласился бы только если это было бы полезно для культуры, если бы была новаторская концепция, что-то уникальное и необычное, в которое он мог бы погрузиться по-настоящему.

Заменив Тоби Магуайра в роли Питера Паркера/Человека-паука, дебют Гарфилда в 2012 году в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" был высоко оценен. Однако сиквел получил менее восторженную реакцию зрителей.

Отзывы были настолько холодными, что Sony, студия, выпустившая фильм, приостановила планы на третий фильм. Роль Гарфилда в качестве Человека-паука была неопределенной, или, как он выразился в интервью Esquire, "осталась висеть в воздухе".

Но Гарфилду удалось надеть костюм Человека-паука еще раз в 2021 году в фильме "Человек-паук: Нет пути домой", где он появился в роли гостя вместе с Магуайром и Томом Холландом, который сменил Гарфилда на этой роли.

Фанаты Человека-паука и не только показали огромную поддержку дуэта в фильме, сделав "Нет пути домой" самым кассовым фильмом того года.

Получив шанс сыграть этого персонажа снова в фильме, Гарфилд сказал: "Это было очень исцеляюще для меня".

"Я обожаю этого персонажа, - добавил он, - и он приносит мне радость. Если моя радость приносит радость другим, то я тоже счастлив".

Еще рано говорить, возможен ли "Человек-паук 3: Возвращение домой", но можно с уверенностью сказать, что многие были бы рады, если бы это произошло.

Интерес Гарфилда к возвращению в роли Человека-паука исходит из желания принести радость и внести свой вклад в культуру, если проект представит новаторскую и уникальную концепцию, в которой он сможет преуспеть. Успех "Человека-паука: Нет пути домой" определенно оставил фанатов в надежде на потенциальный третий фильм "Человека-паука", видя в этом возможность для более увлекательного повествования.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Медицинский специалист, обвиняемый в смерти Мэтью Перри, признал себя виновным в сговоре с целью выдачи кетамина.
Общество

Медицинский специалист, обвиняемый в смерти Мэтью Перри, признал себя виновным в сговоре с целью выдачи кетамина.

В среду в Лос-Анджелесском суде медицинский работник Марк Чавес, один из двух обвиняемых в деле о смерти актера «Друзей»Matthew Perry», признался в сговоре с целью распространения кетамина в рамках сделки о признании вины.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Риз Уизерспун элегантно вошла в театр Пеакуок в Лос-Анджелесе на 76-й премии "Эмми", состоявшейся...
Общество

Актриса Риз Уизерспун входит в жанр триллера, сотрудничая с автором Харланом Кобеном.

Ближайший проект Ри qoʻйс Observable в следующем году, скорее всего, вызовет волнение среди многочисленных ценителей клубов книг во всем мире.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В Хайлендия, Калифорния, 15 ноября: exclyзивное освещение - Мария Кэри даёт представление на сцене...
Общество

Марайя Кэри еще не полностью приняла свою роль "Королевы Рождества"...

Если вам хочется получить в качестве идеального рождественского подарка Mariah Carey и её знаменитую песню на рождественскую тему, рекомендуем проявить терпение.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, запечатлевшее динамичный момент
Политика

Подростки путешествуют в одиночку, оптимальный момент для вакцинации, безумные покупки: отслеживать сегодняшние заголовки

CNN: Дайджест дневных новостей, выбор главных историй, которые вы могли пропустить в суматохе своего расписания.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Пятеро китайских граждан обвиняются в сокрытии своей полуночной экскурсии на военное объекты в Мичигане.
Политика

Пятеро китайских граждан обвиняются в сокрытии своей полуночной экскурсии на военное объекты в Мичигане.

Федеральные сотрудники США предъявили обвинения пяти китайским гражданам в мошенничестве и сокрытии фактов примерно год спустя после их задержания в удаленном районе недалеко от военной базы в штате Мичиган, где было зафиксировано участие многих людей в летних учениях.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Тропический шторм Хелена в США обостряется, приводит к гибели в общей сложности 200 человек.
Политика

Тропический шторм Хелена в США обостряется, приводит к гибели в общей сложности 200 человек.

Тропический шторм Хелена в США обостряется, приводит к гибели в общей сложности 200 человек. Ураган "Хелен" унес жизни 200 человек в Соединенных Штатах. Власти объявили о восьми дополнительных жертвах в Джорджии и трех в Северной Каролине. Активные поисково-спасательные миссии продолжаются в сильно пострадавших западных горах Северной Каролины, которые

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Байден выражает несогласие с тем, что Израиль наносит удары по ядерным объектам Ирана, но признает, что Израиль имеет право на ответные меры после нападения.
Политика

Байден выражает несогласие с тем, что Израиль наносит удары по ядерным объектам Ирана, но признает, что Израиль имеет право на ответные меры после нападения.

Президент Джо Байден выступает за то, чтобы Израиль проводил сбалансированный ответ на эту неделю пусков иранских баллистических ракет. Он выразил неодобрение возможной атаки на ядерные объекты Ирана, чтобы предотвратить дальнейшее расширение конфликта в регионе.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно