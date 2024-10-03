Гарфилд выражает сильный интерес к восстановлению роли Человека-паука, заявив, что определенно да на 100%.

В интервью, опубликованном в среду журналом Esquire, актер выразил желание вернуться к роли паукообразного супергероя при определенных условиях. Он упомянул, что согласился бы только если это было бы полезно для культуры, если бы была новаторская концепция, что-то уникальное и необычное, в которое он мог бы погрузиться по-настоящему.

Заменив Тоби Магуайра в роли Питера Паркера/Человека-паука, дебют Гарфилда в 2012 году в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" был высоко оценен. Однако сиквел получил менее восторженную реакцию зрителей.

Отзывы были настолько холодными, что Sony, студия, выпустившая фильм, приостановила планы на третий фильм. Роль Гарфилда в качестве Человека-паука была неопределенной, или, как он выразился в интервью Esquire, "осталась висеть в воздухе".

Но Гарфилду удалось надеть костюм Человека-паука еще раз в 2021 году в фильме "Человек-паук: Нет пути домой", где он появился в роли гостя вместе с Магуайром и Томом Холландом, который сменил Гарфилда на этой роли.

Фанаты Человека-паука и не только показали огромную поддержку дуэта в фильме, сделав "Нет пути домой" самым кассовым фильмом того года.

Получив шанс сыграть этого персонажа снова в фильме, Гарфилд сказал: "Это было очень исцеляюще для меня".

"Я обожаю этого персонажа, - добавил он, - и он приносит мне радость. Если моя радость приносит радость другим, то я тоже счастлив".

Еще рано говорить, возможен ли "Человек-паук 3: Возвращение домой", но можно с уверенностью сказать, что многие были бы рады, если бы это произошло.

Интерес Гарфилда к возвращению в роли Человека-паука исходит из желания принести радость и внести свой вклад в культуру, если проект представит новаторскую и уникальную концепцию, в которой он сможет преуспеть. Успех "Человека-паука: Нет пути домой" определенно оставил фанатов в надежде на потенциальный третий фильм "Человека-паука", видя в этом возможность для более увлекательного повествования.

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