Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиВ центре города

Ганновер расширяет зоны запрета на оружие

Для повышения городской безопасности в главном городе Нижней Саксонии уже до начала событий в Солingenе планировалось ввести запрет на ношение ножей и других оружий в определенных местах.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Запрет на ношение оружия распространяется на главный железнодорожный вокзал Ганновера, включая зону...
Запрет на ношение оружия распространяется на главный железнодорожный вокзал Ганновера, включая зону без оружия.

- Ганновер расширяет зоны запрета на оружие

Ганновер, столица Нижней Саксонии, расширяет зоны, где запрещено носить огнестрельное оружие, в своем центре города. Существующие ограниченные зоны, установленные более четырех лет назад, будут объединены и расширены, чтобы охватить центральный железнодорожный вокзал и основную пешеходную зону. Городской совет принял это решение.

Ношение различных видов оружия на общественных улицах и площадях с 9 вечера до 6 утра, а также непрерывно на главном железнодорожном вокзале, будет запрещено в этих районах. Это правило будет введено в сентябре. Расширение было запланировано до высокопрофильного ножевого нападения в Золингене.

"Растущая опасность"

"Мы должны использовать текущие возможности для усиления безопасности, особенно в центре города", - сказал мэр Беллит Онай (Зеленые). "Ношение таких предметов, как ножи, представляет собой растущую опасность, которую мы хотим ограничить этим действием".

По данным города, также будут запрещены топоры, тесаки, любые виды дубинок, режущие weapons, перчатки с кварцевым песком, перчатки, наполненные твердыми веществами, а также устройства для разбрызгивания раздражителей, не классифицированные как weapons по закону.

В свете расширенного запрета на weapons в городе посетителям рекомендуется воздерживаться от ношения таких предметов в центре Ганновера, особенно вокруг главного железнодорожного вокзала и центральной пешеходной зоны. Усиленные меры безопасности направлены на снижение потенциального вреда от weapons, таких как ножи, которые считаются растущей опасностью в многолюдных городских районах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Депортация нарушителей закона из Афганистана, проживающих в Саксонии-Анхальте
Федеральные земли Германии

Депортация нарушителей закона из Афганистана, проживающих в Саксонии-Анхальте

В час зари из аэропорта Лейпциг/Галле отправляется рейс в направлении Афганистана. Этому путешествию сопутствуют двое заключённых из земли Саксония-Анхальт.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Были обнаружены около 400 таблеток экстази, а также различные другие предметы.
Федеральные земли Германии

Правоохранители обнаруживают значительное количество запрещенных веществ в южной части Гессен.

Наркотики, деньги, огнестрельное оружие: правоохранительные органы обнаружили значительное количество незаконных наркотиков в Рецьте. Лица, находящиеся подозрением, ранее разыскивались.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Афганский гражданин, проживающий в Тюрингии, ждет депортации
Федеральные земли Германии

Самолет, перевозящий ссыльного преступника из Тюрингии в Афганистан

В ранние утренние часы самолет вылетел из аэропорта Лейпциг/Галле, направляясь в Афганистан. Среди пассажиров был человек с криминальным прошлым из Тюрингии.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Наиболее значимым инцидентом в истории Северного Рейн-Вестфалии, имеющим фатальное значение для...
Федеральные земли Германии

Вдохновленное пустыней отражение проливает свет на атаку Солингена, символизируемую зажженными свечами в окнах.

Происшествие с ножевым нападением в Солингене вызывает обсуждения вопросов безопасности. Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии, Вюст, комментирует последствия в ландтаге. Город чтит память погибших.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Депортация нарушителей закона из Афганистана, проживающих в Саксонии-Анхальте
Федеральные земли Германии

Депортация нарушителей закона из Афганистана, проживающих в Саксонии-Анхальте

В час зари из аэропорта Лейпциг/Галле отправляется рейс в направлении Афганистана. Этому путешествию сопутствуют двое заключённых из земли Саксония-Анхальт.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Были обнаружены около 400 таблеток экстази, а также различные другие предметы.
Федеральные земли Германии

Правоохранители обнаруживают значительное количество запрещенных веществ в южной части Гессен.

Наркотики, деньги, огнестрельное оружие: правоохранительные органы обнаружили значительное количество незаконных наркотиков в Рецьте. Лица, находящиеся подозрением, ранее разыскивались.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Афганский гражданин, проживающий в Тюрингии, ждет депортации
Федеральные земли Германии

Самолет, перевозящий ссыльного преступника из Тюрингии в Афганистан

В ранние утренние часы самолет вылетел из аэропорта Лейпциг/Галле, направляясь в Афганистан. Среди пассажиров был человек с криминальным прошлым из Тюрингии.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Впервые за три года Германия высылает преступников в Афганистан.
Главные темы

Впервые за три года Германия высылает преступников в Афганистан.

Впервые после ухода талибов Германия депортировала лиц в Афганистан. Действие произошло в одну пятницу утром, что подтвердила официальный представитель правительства Штефан Хеберейст. transistor GSTV нейтрализовались а ран Николай Аферянов.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно