- Ганновер расширяет зоны запрета на оружие

Ганновер, столица Нижней Саксонии, расширяет зоны, где запрещено носить огнестрельное оружие, в своем центре города. Существующие ограниченные зоны, установленные более четырех лет назад, будут объединены и расширены, чтобы охватить центральный железнодорожный вокзал и основную пешеходную зону. Городской совет принял это решение.

Ношение различных видов оружия на общественных улицах и площадях с 9 вечера до 6 утра, а также непрерывно на главном железнодорожном вокзале, будет запрещено в этих районах. Это правило будет введено в сентябре. Расширение было запланировано до высокопрофильного ножевого нападения в Золингене.

"Растущая опасность"

"Мы должны использовать текущие возможности для усиления безопасности, особенно в центре города", - сказал мэр Беллит Онай (Зеленые). "Ношение таких предметов, как ножи, представляет собой растущую опасность, которую мы хотим ограничить этим действием".

По данным города, также будут запрещены топоры, тесаки, любые виды дубинок, режущие weapons, перчатки с кварцевым песком, перчатки, наполненные твердыми веществами, а также устройства для разбрызгивания раздражителей, не классифицированные как weapons по закону.

В свете расширенного запрета на weapons в городе посетителям рекомендуется воздерживаться от ношения таких предметов в центре Ганновера, особенно вокруг главного железнодорожного вокзала и центральной пешеходной зоны. Усиленные меры безопасности направлены на снижение потенциального вреда от weapons, таких как ножи, которые считаются растущей опасностью в многолюдных городских районах.

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