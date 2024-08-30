- Ганновер потерпел поражение в своем конкурсе на повышение против потенциальных претендентов на продвижение.

Ханновер 96 потерпел первое поражение в сезоне во 2-й Бундеслиге. После впечатляющей победы над "Гамбургом" (1:0) команда Нижней Саксонии встретилась с претендентами на повышение в классе "Фортуна Дюссельдорф" и уступила со счетом 0:1 (0:0) в пятницу вечером.

Данни Шмидт забил победный гол хозяевам в 59-й минуте при поддержке 35 416 зрителей. Это был также первый пропущенный гол "Ханновер 96" в матче чемпионата после летнего перерыва.

Дюссельдорф доминировал, а Ханновер разочаровал

"Дюссельдорф" выглядел более сильной командой и имел множество шансов открыть счет в первом тайме. Тим Россманн завладел мячом у Филиппа Ноймана из "Ханновера" в центре поля и устремился к воротам "Ханновера". Макс Кристиансен предотвратил передачу на Шмидта подкатом, оставив лишь легкий удар (14'). Кроме того, Давид Ковнацки из "Вердера" головой попал в перекладину после подачи углового (37').

После гола Шмидта во втором тайме "Дюссельдорф" имел еще один шанс увеличить преимущество дальним ударом Николаса Гавро, который попал в стойку (64').

"Ханновер" не смог создать опасных моментов и не смог сравнять счет. Новый польский приобретение "Ханновера", Бартош Вдовяк, дебютировал за команду всего несколько часов после перехода из "Спортинга". 23-летний левый защитник вышел на поле на 69-й минуте.

Следующие слова отражают разочаровывающую игру "Ханновера", который не смог соперничать с доминированием "Дюссельдорфа" на поле. Следующее предложение добавляет: главный тренер "Ханновера" Андре Брайтенрайтер признал, что его команда была переиграна и нуждается в корректировке тактики.

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