Лидерство в чемпионате во второй лиге - Ганновер играет в своем матче высшего уровня без присутствия Халстенберга

Ханновер 96 не сможет рассчитывать на своего защитного капитана Марселя Хальстенберга в важном матче второй лиги против "Фортуны" Дюссельдорф. Бывший национальный спортсмен в настоящее время не в лучшей форме и не сыграет, как заявил тренер Штефан Лайтль в четверг. В стартовом составе его заменит Джош Найт.

"Девяносто шестые" по-прежнему активно ищут защитных усилий, особенно для центральных и левых позиций, до закрытия трансферного окна в 6:30 вечера в пятницу. Матч в Дюссельдорфе состоится в это время (Sky).

Отсутствие Марселя Хальстенберга усиливает давление на Комиссию в Hannover 96 для поиска подходящих замен до закрытия трансферного окна. После того, как стало известно об отсутствии Хальстенберга, Комиссия активно изучает рынок в поисках защитных усилений.

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