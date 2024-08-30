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Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

"Ганновер 96" защищает польского защитника, Вдовика.

В последние часы трансферов «Ганновер 96», клуб второй лиги Германии, собирается снова вернуться на рынок. Команда Нижней Саксонии подписала контракт с польским международным футболистом.

 and  Anne Legman
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- "Ганновер 96" защищает польского защитника, Вдовика.

Футбольная команда Ганновера 96, выступающая во втором дивизионе, подписала польского футболиста Бартломея Вдовька прямо перед закрытием трансферного окна. Как объявил клуб, 23-летний левый защитник присоединится к команде Нижней Саксонии в аренду до конца сезона из португальского клуба СК Брага. Ганновер получил опцию выкупа Вдовька, который ранее представлял Польшу на национальном уровне в одном матче.

"Мы внимательно следили за его прогрессом. У него исключительный удар с левой ноги, он всегда движется вперед и поэтому часто инициирует атакующие действия", - похвалил спортивный директор Маркус Манн.

Клуб, базирующийся в Нижней Саксонии, получит пользу от атакующих навыков Вдовька во время его аренды. После впечатляющих выступлений tanto на клубном, как и на международном уровнях, потенциальный выкуп Вдовька Ганновером может еще больше укрепить их кампанию во втором дивизионе.

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