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"Ганновер 96" оказался в состоянии турбулентности после поражения в Кубке.

В Билефельде наставнику Ганновера Лейтлу не понравилось вылета из кубка. Спортивный директор срочно призывает к усилению. Даже ключевой защитник открыто выражает недовольство.

 and  Grigoriy Williams
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Тренер Ганзейского клуба Стефан Лайтл выразил недовольство выступлением Ганновера в кубке
Тренер Ганзейского клуба Стефан Лайтл выразил недовольство выступлением Ганновера в кубке

Этап плей-офф – Кубок - "Ганновер 96" оказался в состоянии турбулентности после поражения в Кубке.

В Hannover 96 разочарование после разочаровывающего матча Кубка против Arminia Bielefeld было значительным. "Мы играем как оцепеневшая команда", - резко заявил спортивный директор 96 Marcus Mann. "Нам нужно очнуться. Это не работает. Нам нужно начать играть в свою игру и брать инициативу в свои руки".

Hannover заслуженно проиграл в первом раунде DFB-Pokal, после того как Андре Беккер (13-я минута) и бывший игрок 96 Луи Опи (22-я минута) забили голы, обеспечив победу над командой третьего дивизиона Билефельдом со счетом 0:2 (0:2). "Нет смысла приукрашивать. Это было слабо", - прокомментировал защитник Янник Дехм.

Преимущество Arminia было обеспечено ни кем иным, как бывшим международным игроком Марселем Хальстенбергом, который допустил критическую ошибку в своей штрафной. "Мы проспали первые 15-20 минут и сами помогли им забить два гола", - возмущался тренер Штефан Лайтл.

96 нужно найти ответы быстро. Их следующая игра состоится дома против Hamburger SV в пятницу. "Мы все уходим домой с тяжелыми мыслями, как индивидуально, так и как команда", - потребовал Дехм.

Hannover 96 ищет искупления в своей предстоящей домашней игре против Hamburger SV, стремясь исправить ситуацию после разочаровывающего выступления в The Hanover в DFB-Pokal. Слабое выступление команды против Билефельда обернулось поражением со счетом 0:2, в котором сыграли свою роль критические ошибки.

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