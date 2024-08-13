- Gamescom объявляет рекордное количество экспонентов

На мероприятии Gamescom в этом году больше компаний, чем когда-либо прежде, представят свои продукты и услуги. Более 1400 экспонентов уже зарегистрировались, что на 15% больше, чем на прошлом году, согласно Koelnmesse. "Это новый рекорд", - сказал глава Messe Герхард Бёзе. Возможно, будет еще больше регистраций до начала крупнейшего в мире игрового события в среду (21 августа).

Отмечается, что Gamescom стала более интернациональной. В то время как в прошлом году в павильонах были представлены 26 стран и регионов, в этом году их число составляет 37. В их числе новые участники - Индия, Маврикий, Португалия, Швеция, Болгария и ЮАР.

Ожидается, что на мероприятии также выступят политические фигуры. В прошлом году Koelnmesse посетило около 320 000 человек. В этом году ожидается такое же количество посетителей, при этом суббота (24 августа) уже полностью распродана.

Феликс Фальк из ассоциации Game, которая совместно с Koelnmesse организует мероприятие, видит в значительно более высоком числе экспонентов знак растущего интереса к индустрии и ее положительных перспектив. Несмотря на то, что в первой половине 2024 года игровая индустрия Германии испытала шестипроцентное снижение доходов, Фальк считает, что "Gamescom - лучший индикатор того, что в будущем все будет идти очень положительно". Он ожидает возвращения динамики прошлых лет. Даже политические фигуры, такие как федеральный министр экономики Роберт Габек (Зеленые) и министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС), планируют посетить мероприятие.

Рост игровой индустрии очевиден на выставке Coal, где Gamescom показывает 15-процентный рост числа экспонентов по сравнению с прошлым годом, превзойдя предыдущий рекорд с 1400 регистрациями. Отмечается, что международное присутствие на выставке Coal расширилось, с новыми странами-участницами, такими как Индия и ЮАР.

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