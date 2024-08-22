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Гамбургский театр в Германии был объявлен лучшим театром года.

Критики наградили журнал 'Театр сегодня' также Театр Шиллера в Гамбурге триумфовал в других категориях.

 and  Viktoriya Miller
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- Гамбургский театр в Германии был объявлен лучшим театром года.

Гамбургский Schauspielhaus, возглавляемый Karin Beier, был назван Театром года по версии журнала "Theater heute" в своем ежегодном обзоре. В голосовании, охватывающем различные категории и представляющем главные достижения сезона, приняли участие 46 критиков.

По данным "Theater heute", Beier возглавила театр в сезоне 2013/14, принеся в него искусство, которое "потрясло Гамбург". К сезону 2023/24 театр нашел свою творческую и драматическую почву, замкнув темой круг.

Критики также высоко оценили Schauspielhaus в других категориях. Лина Бекманн получила звание Актрисы года за свой выдающийся сольный номер в "Лае" - второй части пятичастного цикла древней драмы "Антрополис". Пьеса, поставленная Beier и написанная Роландом Шimmelpfennig, получила звания Пьесы года и Произведения года наравне с "Атакой собачьих какашек" в Theaterhaus Jena.

Сценарий "Антрополиса" Шimmelpfennig вдохновлен древними пьесами Эсхила, Софокла и Еврипида. Этот масштабный проект существенно увеличил число зрителей в Schauspielhaus. В опросе "Die Deutsche Buhne", в котором приняли участие 53 автора, гамбургский театр возглавил рейтинг по общему исполнению.

Дмитрий Шад, Актер года

Дмитрий Шад получил звание Актера года от критиков "Theater heute" за свою роль в "Молчании" Фалька Рихтера в Berliner Schaubuhne. В пьесе он мастерски балансировал на грани "эмоциональной отстраненности и сочувствия к драматургу и режиссеру", исследуя семейные травмы из своего защищенного детства и отрочества в 1980-х годах.

Шад, известный по "Хроникам кенгуру" и "Клео", признался журналу, что услышав о своей номинации на звание Актера года, сказал: "Это роль, которую я хочу сыграть". Кроме того, критики отметили категории, такие как Художественное оформление сцены и Костюмы года.

Немецкий театр в Гамбурге, в частности Schauspielhaus, получил признание как Пьеса года и Произведение года за "Антрополис" Роланда Шimmelpfennig. Эта новаторская постановка, созданная в сотрудничестве между Beier, Schimmelpfennig и актрисой Лина Бекманн, существенно способствовала росту популярности театра.

Кроме того, немецкая театральная сцена отметила немецкий театр, с Schauspielhaus, получившим высшие награды в опросе "Die Deutsche Buhne", что поставило его на первое место по общему исполнению.

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